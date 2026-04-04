Traumwetter zu Ostern: Sonne und bis zu 24 Grad in der Steiermark

Pünktlich zu Ostern zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Am Sonntag dürfen sich die Steirer auf viel Sonne, milde Temperaturen und ideale Bedingungen für Ausflüge und Osterfeiern im Freien freuen.

Der Ostersonntag bringt heuer genau das, was sich viele wünschen: stabiles Frühlingswetter. Schon am Morgen zeigt sich der Himmel freundlich, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolken durch. Nebelfelder, die sich vor allem im Ennstal gebildet haben, lösen sich rasch auf und machen Platz für strahlenden Sonnenschein. Im Laufe des Tages setzt sich die Sonne nahezu überall durch.

Temperaturen wie im Frühling

Auch die Temperaturen sorgen für Osterstimmung. In den frühen Morgenstunden bleibt es noch frisch, mit Werten zwischen 0 und 7 Grad. Doch schon im Laufe des Vormittags wird es deutlich milder. Am Nachmittag klettern die Temperaturen schließlich auf angenehme 20 bis 24 Grad, Werte, die eher an späten Frühling als an Anfang April erinnern. Der Wind bleibt dabei meist schwach bis mäßig und kommt aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Damit gibt es kaum Einschränkungen für Aktivitäten im Freien. Spaziergänge, Familienausflüge oder ein Besuch bei Osterveranstaltungen können bei besten Bedingungen stattfinden.