Schockmoment: Explosion bei Osterfeuer fordert einen Verletzten

Ein Osterfeuer am Karsamstag endete für einen 30-Jährigen mit Verletzungen, nachdem eine Bremsenreiniger-Dose ins Feuer geworfen wurde und explodierte.

Eine bislang unbekannte Person dürfte die vermeintlich leere Bremsenreiniger-Dose ins Feuer geworfen haben. Diese explodierte und traf einen 30-Jährigen im Bereich des Auges.

Eine bislang unbekannte Person dürfte die vermeintlich leere Bremsenreiniger-Dose ins Feuer geworfen haben. Diese explodierte und traf einen 30-Jährigen im Bereich des Auges.

Mehrere Personen brannten anlässlich des Karsamstags in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) ein Osterfeuer ab und dürften dabei im Nahbereich Karbid gezündet haben. Um den Sicherheitsabstand zum Karbidrohr herzustellen und eine Zündung aus sicherer Distanz durchführen zu können, zogen sie eine Spur mit Bremsenreiniger.

Dose bei Osterfeuer explodiert: 30-Jähriger verletzt

Währenddessen war der 30-jährige Deutschlandsberger gerade dabei, im Nahbereich des Osterfeuers aufzuräumen. Eine bislang unbekannte Person dürfte die vermeintlich leere Bremsenreiniger-Dose ins Feuer geworfen haben. Diese explodierte und traf den 30-Jährigen im Bereich des Auges. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Graz gebracht. Die anwesenden Personen konnten bislang keine Angaben zum Verursacher machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 07:08 Uhr aktualisiert