Motorradfahrer (18) raste bei Flucht vor Polizei durch Osterspeisensegnug

Ein 18-Jähriger entzog sich am Karsamstag, 4. April 2026, einer Verkehrsanhaltung. Seine Flucht mit dem Motorrad führte durch eine Osterspeisensegnung.

Gegen 14.15 Uhr wollte eine Verkehrsstreife den 18-Jährigen, der mit einem Motorrad auf der Brucker Straße in Proleb (Bezirk Leoben) unterwegs war, anhalten. Dieser beschleunigte jedoch und setzte seine Fahrt mit immer höher werdender Geschwindigkeit fort.

Flucht mit Motorrad durch Osterspeisensegnung

Seine Flucht führte in weiterer Folge durch die Osterspeisensegnung in Proleb, wodurch er durch seine Fahrweise mehrere Personen gefährdete. Verletzt wurde niemand. Schließlich flüchtete er weiter über eine Fußgängerbrücke, wo er vorerst entkam.

18-Jähriger angezeigt

An seiner Wohnadresse konnte der 18-Jährige angetroffen werden. Er zeigte sich nicht geständig. Es wurde festgestellt, dass er keine gültige Lenkberechtigung für das Motorrad besaß. Er wurde aufgrund mehrere Verwaltungsübertretungen sowie wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt.