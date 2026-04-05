In Lebensgefahr: Zwei Jugendliche von Zug erfasst

In Schladming wurden am Sonntagmorgen, dem 5. April 2026, zwei 17-jährige Jugendliche von einem Zug erfasst. Einer der Burschen wurde lebensgefährlich verletzt, der zweite schwer.

Der ansprechbare Jugendliche gab an, dass sie wegen mangelnder Ortskenntnisse und funktionsunfähiger Mobiltelefone auf dem Gleiskörper gegangen seien.

Der ansprechbare Jugendliche gab an, dass sie wegen mangelnder Ortskenntnisse und funktionsunfähiger Mobiltelefone auf dem Gleiskörper gegangen seien.

Den derzeitigen Erhebungen nach dürften die beiden 17-jährigen Slowaken hintereinander auf dem Gleiskörper zu Fuß in Richtung eines Hotels unterwegs gewesen sein. Dabei wurden sie im Ortsteil Klaus (Schladming/Liezen) gegen 6.30 Uhr von hinten von einem Regionalzug erfasst und vom Gleiskörper geschleudert.

Von Zug erfasst Jugendliche schwer verletzt

Einer der beiden 17-Jährigen erlitt schwere Kopfverletzungen und musste vom Rettungshubschrauber C14 in das Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen werden. Die Verletzungen sind laut Polizei lebensgefährlich. Der zweite Jugendliche erlitt eine Bruchverletzung im Schulterbereich, blieb aber ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst in das DKH Schladming eingeliefert und stationär aufgenommen.

„Zug nicht gehört“: Deshalb gingen die Jugendlichen auf den Gleisen entlang

Der Zugverkehr in diesem Bereich war bis 7.45 Uhr eingestellt, der Lokführer sowie Angehörige der beiden Burschen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der ansprechbare Jugendliche gab an, dass sie wegen mangelnder Ortskenntnisse und funktionsunfähiger Mobiltelefone auf dem Gleiskörper gegangen seien. Den Zug hätten sie weder gesehen noch gehört.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 10:51 Uhr aktualisiert