Feuerwehreinsatz: Dachstuhl stand in Flammen

Am Samstag, dem 4. April 2026, brach in Waltersdorfberg ein Brand im Dachstuhl eines Nebengebäudes aus. Die Feuerwehren Bad Waltersdorf und Sebersdorf rückten aus.

Am Samstag, dem 4. April 2026, wurde die Feuerwehr Bad Waltersdorf am Nachmittag zu einem Dachstuhlbrand in Waltersdorfberg alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Nebengebäude in Brand.

Feuerwehren bekämpfen Dachstuhlbrand in Waltersdorfberg

Der Besitzer konnte den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Handfeuerlöscher teilweise eindämmen. Die Feuerwehr Bad Waltersdorf begann umgehend mit Löschmaßnahmen unter schwerem Atemschutz und setzte dabei ein HD-Rohr sowohl von innen als auch von außen ein. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr Sebersdorf an, die den Brand von der gegenüberliegenden Seite bekämpfte und einen Atemschutz-Reservetrupp stellte.

©Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf

Nach den ersten Löscharbeiten wurde das Dach beidseitig geöffnet, um alle Glutnester zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten und der Begutachtung durch die Polizei wurden letzte Glutnester abgelöscht und das Dach mit einer Plane abgedeckt. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Verletzt wurde niemand, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren konnte anschließend wiederhergestellt werden.