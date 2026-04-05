Bikefrühling: Singletrack Haus-Aich öffnet wieder seine Pforten

Wenn der Frühling ins Ennstal einzieht, öffnet in der österreichischen Tourismusregion Schladming-Dachstein auch der Singletrack Haus-Aich wieder seine Tore. Mit dem schönen Wetter zum Osterwochenende dürfte die Anlage nun intensiv genutzt werden. Bis einschließlich 13. Mai können Bikerinnen und Biker den Singletrack gratis nutzen. Ab dem 14. Mai ist die Nutzung des Singletracks in der Schladming-Dachstein Card enthalten. Für Gäste ohne Schladming-Dachstein Card ist der Trail ab diesem Zeitpunkt kostenpflichtig.

Singletrack Haus-Aich lädt zum Saisonauftakt

Die fünf Kilometer lange Strecke ist auch für Radfahrerinnen und Radfahrer ohne Mountainbike-Erfahrung bestens geeignet. Auf der gesamten Strecke sind lediglich 40 Höhenmeter zu bewältigen. „Der Singletrack Haus-Aich ist für uns ein Paradebeispiel dafür, wie wir als Ganzjahresdestination attraktive Angebote für unterschiedliche Zielgruppen schaffen können“, betont Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein. „Gerade rund um Ostern, wenn viele Familien in der Region ihren Urlaub verbringen oder ihre Freizeit genießen, ist es schön, dass der Trailpark bereits geöffnet hat. In den ersten Wochen können die Trails kostenlos genutzt werden, was zusätzlich zum Ausprobieren einlädt.“