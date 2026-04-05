Party-Comeback in Bruck an der Mur: Dieser Club sperrt wieder auf

Nach längerer Pause kehrt Leben in die lokale Partyszene zurück: Die Disco „Cube“ öffnet am 10. April wieder ihre Türen. Drei junge Betreiber wollen damit ein neues Angebot für Nachtschwärmer schaffen.

In der Mittergasse tut sich wieder etwas. Dort, wo es zuletzt ruhig geworden war, soll schon bald wieder Musik durch die Nacht hallen. Mit der Wiedereröffnung der Disco „Cube“ bekommt Bruck an der Mur einen wichtigen Treffpunkt für das Nachtleben zurück und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele kleinere Clubs in ganz Österreich verschwunden sind. Drei junge Obersteirer stehen hinter dem Neustart und verfolgen ein klares Ziel: Sie wollen das Ausgehen in der Stadt wieder attraktiver machen.

„Wir möchten wieder einen lässigen Ort schaffen“

Die Motivation der Betreiber ist eng mit der aktuellen Situation verbunden. „Wir möchten wieder einen lässigen Ort zum Fortgehen schaffen, sodass die jungen Leute abends nicht unbedingt aus Bruck weg müssen, um Spaß zu haben“, erklärt Tristan Auracher, so in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gerade für jüngere Menschen habe es zuletzt nur wenige Möglichkeiten gegeben, in der eigenen Stadt feiern zu gehen. Das soll sich nun ändern, sind sich Auracher, Elias Haas und Nico Schönberger einig.

Viel Arbeit für den Neustart

Bevor die ersten Gäste wieder auf die Tanzfläche können, war allerdings einiges zu tun. Die Betreiber haben den Club umfassend überarbeitet und neu gestaltet. Der Aufwand sei groß gewesen, habe sich aber gelohnt, so seien über hunderte Stunden an Arbeit in die Umgestaltung geflossen. Das Ergebnis: ein moderner Club mit neuem Look, urbanem Design und unterschiedlichen Bereichen, von der Tanzfläche bis zur Lounge.

Neues Konzept für eine neue Generation

Auch inhaltlich setzt das „Cube“ auf einen Neustart. Musikalisch liegt der Fokus auf elektronischer Musik wie EDM und House, ergänzt durch bekannte Partyhits. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, unterschiedliche Bedürfnisse zu berücksichtigen, etwa mit ruhigeren Bereichen abseits der Lautsprecher. Die Betreiber wollen bewusst kein klassisches Disco-Konzept kopieren, sondern ein zeitgemäßes Angebot schaffen. Die Wiedereröffnung ist für Freitag, den 10. April, geplant. Zum Start sind gleich zwei Events angesetzt: Eine „16+ Party“ am ersten Abend sowie eine „21+ Party“ am darauffolgenden Tag. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen dabei auch Showeinlagen. Schon im Vorfeld zeigt sich, dass das Interesse groß ist. Viele Gäste haben sich laut Betreibern bereits angekündigt. Nach dem Eröffnungswochenende soll das „Cube“ regelmäßig öffnen, vorerst an Freitagen und Samstagen. Darüber hinaus sind auch Sonderveranstaltungen geplant, etwa zu besonderen Anlässen oder größeren Events in der Stadt. Auch private Feiern sollen künftig möglich sein.