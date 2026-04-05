Cobra-Einsatz in Deutschlandsberg: Maskierter Mann löst Großeinsatz aus

Ein maskierter Mann hat am Ostersonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Polizei soll er lautstark Drohungen ausgesprochen haben. Die Bahnhofstraße wurde gesperrt, auch die Cobra rückte aus.

Ruhige Feiertagsstimmung? In Deutschlandsberg war davon am Sonntagmittag wenig zu spüren. Gegen Mittag mussten zahlreiche Einsatzkräfte in die Bahnhofstraße ausrücken. Grund dafür war ein Mann, der lautstark geschrien und dabei Drohungen ausgestoßen haben soll. Augenzeugen alarmierten die Polizei, kurz darauf lief ein größerer Einsatz an, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Cobra angefordert

Die Situation wurde offenbar als ernst eingeschätzt. Neben mehreren Polizeistreifen wurde auch die Spezialeinheit Cobra hinzugezogen. Die Bahnhofstraße wurde während des Einsatzes komplett gesperrt, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich stoppen. Er wurde von der Polizei überwältigt und anschließend aus der Situation herausgenommen. Laut ersten Informationen wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Nach dem Ende des Einsatzes wurde die Bahnhofstraße wieder für den Verkehr geöffnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, weitere Details zum Hintergrund des Vorfalls stehen noch aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 14:43 Uhr aktualisiert