Lawinenabgang in Hinterstoder: Wandergruppe am Großen Priel erfasst

Am Sonntagvormittag ist es im Toten Gebirge zu einem Lawinenabgang gekommen. Am Großen Priel (2.515 Meter) bei Hinterstoder wurde eine Gruppe von Schneeschuhwanderern von einem Schneebrett erfasst.

Der Lawinenabgang ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des sogenannten Brotfalls auf rund 2.380 Metern Seehöhe. Die vierköpfige Gruppe, ein 49-jähriger Mann und sein 15-jähriger Sonn sowie ebenfalls ein Vater-Sohn-Duo, im Alter von 48 und 15 Jahren, war zu diesem Zeitpunkt auf dem Normalweg unterwegs, als sich plötzlich das Schneebrett löste und zumindest Teile der Gruppe erfasste. Zunächst war unklar, ob alle vier Schneeschuhgeher von der Lawine betroffen waren. Die Situation konnte jedoch rasch geklärt werden.

Großeinsatz aus der Luft möglich

Aufgrund der stabilen Wetterlage war ein rascher Einsatz mit Hubschraubern möglich. Das erwies sich als entscheidender Vorteil bei der Rettung. Die Bergrettung Hinterstoder wurde alarmiert und stand in Bereitschaft, musste jedoch nicht mehr direkt zur Unfallstelle aufsteigen. Die Lage konnte vollständig aus der Luft abgewickelt werden. Eine Person erlitt bei dem Lawinenabgang leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungshubschrauber „Martin 3“ geborgen und ins Krankenhaus nach Kirchdorf an der Krems geflogen. Die drei unverletzt gebliebenen Begleiter wurden vom Polizeihubschrauber „Libelle“ ausgeflogen und sicher zum Prielschutzhaus gebracht. Wie es genau zu dem Lawinenabgang kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 17:03 Uhr aktualisiert