Vegetarische Kochlehre in der Steiermark kaum gefragt: Warum das so ist

Vegetarische und vegane Ernährung liegen im Trend, doch bei der passenden Ausbildung bleibt der Ansturm aus. In der Steiermark gibt es aktuell nur drei Lehrlinge, die eine vegetarische Kochlehre absolvieren.

Die Ausbildung zum vegetarischen beziehungsweise veganen Koch wurde erst im Vorjahr eingeführt, 5 Minuten hat berichtet. Die Hoffnung: junge Menschen für eine moderne, nachhaltige Küche begeistern. Die Realität sieht anders aus. Während klassische Kochlehren weiterhin stark nachgefragt sind, bleibt das Interesse an der neuen Spezialisierung bislang gering.

Unsichere Jobchancen als Hürde

Ein zentraler Grund dürfte die Zukunftsperspektive sein. Branchenvertreter sehen hier eine große Unsicherheit. Wer sich ausschließlich auf vegetarische oder vegane Küche spezialisiert, könnte es schwerer haben, später einen passenden Job zu finden. Viele angehende Lehrlinge dürften deshalb lieber auf die klassische Ausbildung setzen, die breitere Möglichkeiten bietet. Ein weiteres Problem: Es gibt nur wenige Gastronomiebetriebe, die diese spezielle Lehre überhaupt anbieten. Entsprechend begrenzt ist auch die Auswahl für Interessierte. Die Ausbildung steckt damit noch klar in den Kinderschuhen.

Klassische Lehre weiterhin dominant

Zum Vergleich: Allein in der Steiermark befinden sich derzeit rund 240 Lehrlinge in der traditionellen Kochausbildung, so aus einem Bericht des ORF. Das zeigt, wie groß die Kluft zwischen Anspruch und Realität aktuell ist. Trotz der schwachen Nachfrage sehen Experten Potenzial. Die vegetarisch-vegane Küche gewinnt gesellschaftlich weiter an Bedeutung, auch in der Gastronomie.