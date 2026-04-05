Stillstand im steirischen Bergdorf: Traditionsbetrieb sucht Pächter

In St. Katharina an der Wiel ist es still geworden. Dort, wo früher gelacht, diskutiert und gefeiert wurde, bleiben die Türen aktuell geschlossen. Das Sankt Katharinastüberl, das einzige Lokal im Ort wurde geschlossen.

Die Geschichte des Gebäudes reicht Jahrzehnte zurück. Bis 2004 wurde hier noch unterrichtet, ehe die Volksschule aufgrund sinkender Schülerzahlen geschlossen wurde, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. In den Jahren danach entstand aus dem ehemaligen Schulgebäude ein Ort der Begegnung. Die früheren Klassenzimmer wurden zu Gasträumen umfunktioniert, die Schulküche zur Gastronomieküche umgebaut. So entwickelte sich das Stüberl rasch zum sozialen Zentrum des Dorfes.

Plötzliches Aus für den Betrieb

Der Betrieb lief über Jahre hinweg stabil, doch zuletzt kam das Aus: Die bisherige Pächterin gab das Lokal aus privaten Gründen auf. Seitdem bleibt es still im Stüberl, sehr zum Bedauern vieler Bewohner. Denn gerade in kleinen Gemeinden ist ein Gasthaus oft mehr als nur ein Ort zum Essen. Es ist Treffpunkt, Veranstaltungsort und Kommunikationszentrum zugleich.

Investitionen und neue Möglichkeiten

Dabei bietet das Objekt beste Voraussetzungen für einen Neustart. In den vergangenen Jahren wurde sowohl das Gebäude als auch das Umfeld umfassend modernisiert. Der Dorfplatz wurde neu gestaltet, Sitzmöglichkeiten geschaffen und die Infrastruktur verbessert. Auch im Inneren wurde investiert: Neue Böden, moderne Beleuchtung und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten werten das Gebäude auf. Ein besonderes Plus: Im Obergeschoss befinden sich zwei großzügige Apartments, die etwa vermietet oder selbst genutzt werden können. Die Gemeinde zeigt sich offen für neue Ideen. Ob klassisches Wirtshaus, Café, Ausflugslokal oder Kombination mit touristischem Angebot, vieles ist denkbar. Auch Camper könnten künftig stärker eingebunden werden: Stellplätze für Wohnmobile sind bereits vorhanden, ebenso wie Sanitäranlagen, die genutzt werden können.

Bedeutung für die Region

Für die Bewohner ist klar: Ein funktionierendes Lokal ist essenziell für das Dorfleben. Ohne Stüberl fehlt ein wichtiger Treffpunkt, besonders in einer Region, die auch von Wanderern und Ausflüglern lebt. Ein wiederbelebter Betrieb könnte nicht nur das Dorf stärken, sondern auch touristisch neue Impulse setzen. Falls sich kein Pächter findet, denkt die Gemeinde bereits über Alternativen nach. Das Gebäude könnte verstärkt für Vereinsveranstaltungen genutzt oder die Apartments separat vermietet werden. Doch das ist nur die zweite Wahl. Der Wunsch ist eindeutig: Das Stüberl soll wieder regelmäßig geöffnet sein.