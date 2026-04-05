Bis zu 25 Grad in der Steiermark: Stadt Graz als Spitzenreiter

Der Sonntag brachte der Steiermark fast schon frühsommerliches Wetter. Am Nachmittag wurden Höchstwerte von bis zu 25 Grad gemessen. Auch die Temperaturen für die kommende Woche bleiben mild, vereinzelt kommt es zu Regenschauer.

Von Graz bis Liezen hat sich das Wetter am heutigen Ostersonntag von seiner besten Seite gezeigt. Strahlender Sonnenschein sorgt für ideale Bedingungen für Ausflüge, Spaziergänge und erste Stunden im Freien. Besonders in den südlichen Regionen wie Leibnitz, Deutschlandsberg oder Feldbach war es mit bis zu 24 Grad ausgesprochen mild.

Wind in der Obersteiermark

Während es in weiten Teilen ruhig bleibt, macht sich in der Obersteiermark ein leichter Wind bemerkbar. Dieser kommt aus westlichen Richtungen und kann im Tagesverlauf etwas auffrischen. An den angenehmen Temperaturen ändert das jedoch kaum etwas. Ein Blick auf die aktuellen Werte zeigt: Viele Regionen näherten sich der 25-Grad-Marke an. Etwas kühler bleibt es in höheren Lagen wie Liezen oder Gröbming, wo die Temperaturen bei rund 21 bis 22 Grad liegen.

Spitzenwerte heute: Graz: bis zu 25 °C

Leibnitz: bis zu 24 °C

Deutschlandsberg: bis zu 24 °C

Hartberg: bis zu 24 °C

Leoben: bis zu 24 °C

So geht es in der Woche weiter

Der frühsommerliche Eindruck hält nicht lange an. Bereits zu Wochenbeginn gehen die Temperaturen spürbar zurück. Am Montag sinken die Höchstwerte vielerorts auf rund 20 Grad, in der Obersteiermark teils deutlich darunter. In den folgenden Tagen pendeln sich die Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad ein. Auch die Nächte werden wieder deutlich frischer, in manchen Regionen sind sogar Werte um den Gefrierpunkt möglich.