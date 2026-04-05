Brand in Preding: Komposthaufen setzt Carport und Fahrzeuge in Flammen

Ein Brand hat Sonntagnachmittag in Preding für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dabei wurden ein Carport sowie mehrere Fahrzeuge und Geräte beschädigt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen.

Der Brand entwickelte sich laut ersten Informationen im Laufe des Nachmittags. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Bereich rund um einen Carport bereits in Flammen.

Mehrere Fahrzeuge betroffen

Durch das Feuer wurden mehrere Objekte in Mitleidenschaft gezogen. Neben dem Carport selbst wurden auch ein Auto, ein Traktor sowie ein Hubstapler beschädigt. Zusätzlich traf es diverses Arbeitsgerät, das sich in unmittelbarer Nähe befand. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Komposthaufen mit hohem Grasanteil neben dem Carport den Brand ausgelöst haben könnte. Wie genau es zur Entzündung kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Untersuchungen. Die Feuerwehren Preding und Wettmannstätten standen im Einsatz und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Die genaue Brandursache wird nun von den Behörden geklärt. Klar ist jedoch schon jetzt: Der entstandene Schaden ist erheblich.