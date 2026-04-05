Wildunfall mit tragischem Ausgang: Reh sorgt für Crash auf A2

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Ostersonntag auf der A2 Südautobahn ereignet. Ein Reh lief auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. In der Folge kam es auch zu einem Schaden an einem Polizeifahrzeug.

Für das Reh kam jedoch jede Hilfe zu spät, es verendete noch an der Unfallstelle.

Für das Reh kam jedoch jede Hilfe zu spät, es verendete noch an der Unfallstelle.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.28 Uhr in Fahrtrichtung Wien, kurz nach der Raststation Arnwiesen. Eine Polizeistreife war bereits vor Ort und versuchte, das Tier von der Fahrbahn zu bringen. Das Reh ließ sich jedoch nicht aus dem Gefahrenbereich locken.

©FF Obergroßau Die Feuerwehren Obergroßau und Untergroßau standen im Einsatz.

Kollision mit Pkw und Polizeiauto

Kurz darauf kam es zur Kollision: Ein Auto erfasste das Tier. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Reh unter das am Pannenstreifen stehende Polizeiauto geschleudert. Dabei wurde der Dieseltank des Polizeifahrzeugs beschädigt. Sowohl am Auto als auch am Polizeiauto entstand Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für das Reh kam jedoch jede Hilfe zu spät, es verendete noch an der Unfallstelle.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehren Obergroßau und Untergroßau standen im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und errichteten einen doppelten Brandschutz. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Auch die ASFINAG sowie ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. Insgesamt standen mehrere Einsatzkräfte im Einsatz, um die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen.