Waldbrand in Predlitz: Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen Flammen

Ein Waldbrand hat am Sonntag im Gemeindegebiet von Predlitz (Bezirk Murau) einen Großeinsatz ausgelöst. Insgesamt acht Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Unter der Leitung von HBI Franz Rauter (FF Predlitz) rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung aus. Neben Predlitz waren auch die Feuerwehren aus Stadl an der Mur, Einach, St. Georgen ob Murau, Schöder, Mariahof und Niederwölz beteiligt. Unterstützung kam zusätzlich aus Salzburg: Auch die Feuerwehr Ramingstein aus dem Lungau wurde angefordert.

Gelände erschwert Löscharbeiten

Der Einsatz stellte die Feuerwehr vor große Herausforderungen. Das betroffene Gebiet war schwer zugänglich, wodurch sich die Löscharbeiten deutlich komplizierter gestalteten. Schlauchleitungen mussten über mehrere hundert Meter verlegt werden, um überhaupt Wasser zur Brandstelle zu bringen. Da keine direkte Wasserversorgung möglich war, richteten die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ein. So wurde das benötigte Löschwasser kontinuierlich zur Einsatzstelle transportiert, ein aufwendiges, aber notwendiges Vorgehen.

©Feuerwehr Stadl an der Mur/OLM Florian PETZNER Zahlreiche Kräfte standen im Einsatz.

Brand nach fünf Stunden gelöscht

Erst nach rund fünf Stunden intensiver Arbeit konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: „Brand aus“. Um sicherzugehen, dass sich keine Glutnester mehr im Boden befinden, kam im Anschluss auch eine Drohne zum Einsatz. Das Feuer konnte erfolgreich eingedämmt werden, ohne dass Personen zu Schaden kamen. Die Nachlöscharbeiten dienten vor allem dazu, ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Der aktuelle Waldbrand reicht sich zu einer Anzahl von weiteren Waldbränden in der Steiermark, verursacht durch Trockenheit, 5 Minuten hat berichtet.