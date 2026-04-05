Cobra-Einsatz: Steirer mit Clownsmaske wollte sich erschießen lassen

Nach dem Cobra-Zugriff in Deutschlandsberg steht das Motiv fest: Der 26-jährige Angreifer mit Clownsmaske provozierte die Beamten offenbar gezielt, um im Einsatz erschossen zu werden.

Der maskierte 26-Jährige wurde nach Schreckschüssen der Cobra überwältigt. Im Fokus der Ermittlungen steht das Motiv „Suicide by Cop“.

Der maskierte 26-Jährige wurde nach Schreckschüssen der Cobra überwältigt. Im Fokus der Ermittlungen steht das Motiv „Suicide by Cop“.

Ein Großeinsatz der Spezialeinheit Cobra hielt am Ostersonntag die Stadt Deutschlandsberg in Atem, nachdem ein 26-Jähriger am Vormittag die örtliche Polizeiinspektion attackierte. Inzwischen liegen konkrete Erkenntnisse zum Motiv und zum Ablauf des Vorfalls vor, der die Sperrung der Bahnhofstraße erforderte.

Eskalation vor der Inspektion

Der junge Mann fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Pkw direkt vor das Dienstgebäude. Laut Ermittlungsstand zerstörte er zunächst die Scheiben eines zivilen Polizeiwagens, bevor er sich eine Clownsmaske überzog. Bewaffnet mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole drang er in den Windfang der Inspektion ein, schlug gegen die Sicherheitsscheiben und forderte lautstark Einlass.

Zugriff nach Fluchtversuch

Da Verhandlungen mit dem offensichtlich psychisch beeinträchtigten Mann scheiterten, wurde das Einsatzkommando Cobra angefordert. Als die Einsatzkräfte vorrückten, flüchtete der Verdächtige in Richtung einer nahegelegenen Wiese. Erst durch die Abgabe mehrerer Schreckschüsse durch die Beamten konnte der 26-Jährige nach einer kurzen Verfolgung überwältigt und festgenommen werden.

„Suicide by Cop“ vermutet

Nach der Erstversorgung oberflächlicher Schnittverletzungen wurde der Mann in eine Grazer Klinik überführt. Die Hintergründe der Tat wiegen schwer: Aufgrund fortwährender Aufforderungen an die Beamten, ihn zu erschießen, gehen die Ermittler derzeit vom Motiv eines versuchten „Suicide by Cop“ aus. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung stehen noch aus; eine Anzeige wurde bereits erstattet.