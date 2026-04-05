Ostermontag in der Steiermark: Viel Sonne und milde Temperaturen

Am Ostermontag zeigt sich die Steiermark von ihrer sonnigen Seite, besonders im Süden und Osten. Im Norden ziehen letzte Wolken am Nachmittag ab.

Das Osterwochenende klingt in der Steiermark verbreitet freundlich aus. Vor allem im Mur- und Mürztal sowie im Südosten zeigt sich der Himmel am Montag von seiner besten Seite. Dünne Wolkenfelder ziehen zwar vorüber, beeinträchtigen den sonnigen Gesamteindruck jedoch kaum.

Regional unterschiedliche Bedingungen

Während der Süden bereits früh von der Sonne profitiert, gestaltet sich der Vormittag in den nördlichen Landesteilen noch wechselhafter. Hier überwiegt zunächst die Bewölkung, und es kann vereinzelt zu leichtem Regen kommen. Im Laufe des Nachmittags lockert es aber auch in den nördlichen Tälern auf.

Temperaturgefälle und Wind

Ein auffrischender Nordwestwind sorgt im Tagesverlauf für einen leichten Temperaturrückgang im Vergleich zu den Vortagen. Dennoch bleibt es mild, wie die Prognosen zeigen: „Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad, am Nachmittag hat es 13 bis 18 Grad im Norden und 20 bis 23 Grad von Bruck über Graz bis Bad Radkersburg“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Wer den Feiertag für Ausflüge nutzen möchte, findet somit besonders im Grazer Becken und im Thermen- und Vulkanland ideale Bedingungen vor.