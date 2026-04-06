Schwer verletzt: Bub (8) gerät bei Traktor-Unfall unter Kippmulde

Ein schwerer Unfall erschüttert Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Ein Achtjähriger wurde Sonntagabend bei Arbeiten mit einem Traktor schwer an der Hand verletzt. Der Großvater stand unter Alkoholeinfluss.

Der Achtjährige wurde bei dem Unfall mit der Kippmulde schwer an der Hand verletzt und ins LKH Graz geflogen.

Der Achtjährige wurde bei dem Unfall mit der Kippmulde schwer an der Hand verletzt und ins LKH Graz geflogen.

„Unfall mit verletztem Kind“: So beschreibt die Landespolizeidirektion Steiermark den Vorfall, der sich am Sonntag, dem 5. April 2026, gegen 19.45 Uhr in Thörl ereignet hat. Ein 61-jähriger Einheimischer hantierte im Bereich seines Wohnhauses bei seinem abgestellten Traktor. Aus einer derzeit noch ungeklärten Motivation ließ er dabei die angehängte hydraulische Kippmulde zu Boden. Im entscheidenden Moment befand sich sein achtjähriger Enkel zwischen Traktor und Kippmulde. Laut Polizei „geriet [er] mit der linken Hand (Zeige und Mittelfinger) in den Schließmechanismus“. Die Verletzungen an der Hand des Kindes sind schwer.

Ins LKH Graz gefologen

Nach der Erstversorgung wurde der Bub rasch weiterbehandelt. „Der Bub wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers C14 in die Kinderchirurgie des LKH-Graz geflogen und dort stationär aufgenommen“, so die Polizei weiter. Zum aktuellen Zustand des Kindes gibt es keine näheren Angaben.

Alkohol im Spiel

Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein Alkotest durchgeführt – mit eindeutigem Ergebnis: „Ein Alkotest beim 61-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung.“ Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

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Für den 61-Jährigen hat der Vorfall rechtliche Konsequenzen. „Der Mann wird nach dem Abschluss der Erhebungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt werden.“ Zudem „ergeht ein Bericht an die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.