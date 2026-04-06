Saisonstart am Red Bull Ring: 43 Nachwuchstalente starten durch

Am Red Bull Ring fällt der Startschuss für die MotoMini Austria 2026 und das mit so vielen jungen Talenten wie noch nie. 43 Fahrer aus sieben Nationen sorgen für Spannung zum Saisonauftakt in der Steiermark.

Mit neuem Namen und frischem Schwung startet die MotoMini Austria in ihre fünfte Saison. Was viele noch als MiniGP Austria Series kennen, präsentiert sich 2026 erstmals unter neuem Titel. Der Auftakt erfolgt am 10. April mit dem Roll-out am Red Bull Ring, bevor es nur zwei Tage später ernst wird: Am 12. April kämpfen die Nachwuchstalente im Driving Center erstmals um Meisterschaftspunkte. Insgesamt 43 Starter sind heuer dabei – so viele wie noch nie zuvor.

Talente aus ganz Europa am Start

Das Fahrerlager ist international wie selten zuvor. Junge Motorsportler aus sieben Nationen gehen in den Klassen 110, 160 und 190 an den Start. Österreich stellt mit 13 Fahrern das größte Aufgebot, gefolgt von Deutschland und Tschechien. Auch Teilnehmer aus der Slowakei, der Türkei, Ungarn und erstmals Kroatien sind vertreten. Serienorganisator Rene Binna betont: „Auch im fünften Jahr ist das Interesse an der Serie weiterhin ungebrochen. Wir sind überzeugt: Nachwuchsförderung muss auch zukünftig ihren Platz im heimischen Motorsport haben.“

Österreichische Hoffnungen in allen Klassen

Auch heimische Talente wollen heuer kräftig mitmischen. In der 160er-Klasse gehen unter anderem Leon Hofer aus dem Burgenland und Michael Hoffmann aus Niederösterreich an den Start. In der 190er-Klasse ruhen die Hoffnungen auf mehreren Fahrern aus der Steiermark: Lukas Schuller konnte am Red Bull Ring bereits Podestplätze holen, während Julian Wieser und Finn Erik Neubauer den Sprung in die höhere Klasse geschafft haben. Konkurrenz kommt unter anderem vom Türken Berkay Sariay, der im Vorjahr dominierte.

Karriere-Sprungbrett für junge Racer

Die Serie zeigt einmal mehr ihre Bedeutung als Talentschmiede. Serienmentor Gustl Auinger sieht klare Entwicklungen: „Die Durchlässigkeit in der MotoMini Austria und darüber hinaus funktioniert.“ Besonders erfreulich: Mit Ethan Sparks undFynn Kratochwil haben es zwei ehemalige Champions sogar in den Red Bull Rookies Cup geschafft.

©Michael Jurtin Serienmentor Gustl Auinger unterstützt die jungen Talente auf ihrem Weg nach oben.

Jüngste sammeln erste Renn-Erfahrung

In der 110er-Klasse stehen die Jüngsten im Fokus. Insgesamt 17 Kinder ab acht Jahren sammeln hier erste Erfahrungen im Motorsport. Sieben davon kommen aus Österreich, darunter Nachwuchsfahrer aus Graz, Frohnleiten oder dem Salzkammergut. Gefahren wird unter professionellen Bedingungen – ein wichtiger Schritt für die Karriere der jungen Racer.

Fünf Rennwochenenden in drei Ländern

Die Saison 2026 umfasst insgesamt fünf Rennwochenenden in Österreich, der Slowakei und erstmals auch in Slowenien. Nach dem Auftakt in Spielberg geht es unter anderem zum Slovakiaring und nach Rechnitz. Das große Finale steigt im August erneut in der Slowakei. Damit wartet auf die Nachwuchstalente ein intensives und internationales Rennjahr.