Leoben: Kuh steckte bis zum Hals in Güllegrube

Ein tierischer Einsatz hielt die Einsatzkräfte in Leoben am Karsamstag auf Trab: Eine Kuh steckte bis zum Hals in einer Güllegrube fest und musste aufwendig gerettet werden.

Ein Osterfeuer der anderen Art erlebten die Einsatzkräfte am Samstagabend, dem 4. April. Gegen 20.30 Uhr stand eine Kuh plötzlich in einer Güllegrube und das bis zum Hals. Wie die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt berichtet, ließ das Tier dabei aber „den Kopf […] zum Glück nicht hängen“. Dennoch war rasch klar: Ohne Hilfe kommt die Kuh hier nicht mehr heraus.

Landwirt half mit

Die Feuerwehren der Stadt Leoben rückten umgehend aus. Unter schwerem Atemschutz machten sich die Einsatzkräfte an die schwierige Bergung. Entscheidend für die Rettung war das Zusammenspiel aller Beteiligten. Neben der Feuerwehr packten auch Landwirte kräftig mit an. Mit Unterstützung eines Traktors und eines WLF-K konnte das Tier schließlich Schritt für Schritt aus der Grube befreit werden. Laut Einsatzbericht gelang die Bergung „unter schwerem Atemschutz mittels WLF-K und maßgeblicher Hilfe der anwesenden Landwirte“. Nach der geglückten Rettung wurde die Kuh direkt medizinisch betreut. „Im Anschluss wurde die verunfallte Kuh von der anwesenden Tierärztin versorgt“, heißt es von der Feuerwehr. Nach rund vier Stunden war der aufwendige Einsatz schließlich beendet.