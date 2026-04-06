Auto prallt gegen Leitwand, schlittert hunderte Meter und überschlägt sich

In Zeltweg kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall auf der L518. Ein Auto überschlug sich nach einer Fahrt auf einer Betonleitwand. Der Lenker wurde verletzt.

Das Auto schlitterte hunderte Meter auf einer Betonleitwand, bevor es sich überschlug und am Dach zum Stillstand kam.

Das Auto schlitterte hunderte Meter auf einer Betonleitwand, bevor es sich überschlug und am Dach zum Stillstand kam.

In den späten Nachtstunden des Ostersonntags, 5. April 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Schauplatz war die L518 bei Zeltweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein dramatisches Bild: Ein Fahrzeug lag auf dem Dach. Nach ersten Informationen hatte der Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Auf Leitwand geschlittert

Das Fahrzeug fuhr zunächst auf eine Betonleitwand auf. Dort schlitterte es über mehrere hundert Meter entlang. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde dabei massiv beschädigt.

©Freiwillige Feuerwehr Zeltweg Stadt | Nach dem Aufprall auf die Leitwand verlor der Lenker die Kontrolle. Das Fahrzeug blieb schwer beschädigt am Dach liegen.

Lenker verletzt

Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde er bereits vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Über den genauen Gesundheitszustand des Mannes gibt es aktuell keine weiteren Details.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Zeltweg stellte den doppelten Brandschutz sicher, um mögliche Gefahren zu minimieren. Zusätzlich wurden ausgetretene Betriebsmittel gebunden. Auch bei der Bergung des Unfallfahrzeugs unterstützten die Einsatzkräfte das zuständige Bergeunternehmen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Die Unfallstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.