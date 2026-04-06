Sonne, Wind und Frost: So wird das Wetter nach Ostern in der Steiermark

In der Steiermark startet die Woche nach Ostern mit Sonne, aber auch kühler Luft. Während es am Dienstag noch mild wird, drohen ab Donnerstag sogar Frost und unbeständiges Wetter.

Der Ostermontag zeigt sich in der Steiermark zweigeteilt. Laut Prognose der Meteorologen der Geosphere Austria gilt: „In den nördlichen Landesteilen dominiert am Vormittag die Bewölkung, es fallen ein paar Regentropfen.“ Während es im Norden also noch grau bleibt, lockert es andernorts schneller auf. Im Laufe des Tages setzt sich in vielen Regionen die Sonne durch, „somit erwartet uns ein vorwiegend sonniger Ostermontag“. Nur im Süden sind am Nachmittag einzelne Schauer möglich. Spürbar wird zudem der auffrischende Nordwestwind. Die Temperaturen gehen zurück und liegen bei 13 bis 18 Grad im Norden sowie bis zu 23 Grad in den sonnigeren Regionen.

Dienstag bringt echtes Frühlingsgefühl

Am Dienstag dürfen sich die Steirerinnen und Steirer auf viel Sonne freuen. „Der Dienstag bringt in der gesamten Steiermark sonniges und am Nachmittag angenehm mildes Frühlingswetter“, heißt es von den Meteorologen. Wolken im Süden lockern rasch auf, dazu weht nur schwacher Wind. In der Früh bleibt es kühl bei 1 bis 9 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 15 bis 22 Grad.

Mittwoch bleibt sonnig, aber kühler

Zur Wochenmitte bleibt es freundlich, auch wenn sich die Luft spürbar verändert. „Am Mittwoch sickern aus Nordosten kühlere Luftmassen ins Land“, dennoch bleibt der „herrlich sonnige Wettercharakter“ bestehen. Ein mäßiger Wind aus Nord bis Ost begleitet den Tag. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 0 und 8 Grad, tagsüber werden 12 bis 19 Grad erreicht.

Donnerstag startet frostig

Am Donnerstag zeigt sich der Frühling von seiner raueren Seite. Zwar scheint häufig die Sonne, doch in der Früh wird es unangenehm kalt. „In der Früh ist es frostig, selbst im Hügelland sind in ungünstigen Lagen zumindest geringe Minusgrade zu erwarten.“ Im Tagesverlauf ziehen im Westen und Richtung Burgenland ein paar Wolken auf. Mehr als 10 bis 16 Grad sind am Nachmittag nicht drinnen.

Freitag wird unbeständig

Zum Wochenausklang bringt ein kleines Tief mehr Bewegung ins Wetter. „Ein kleines Tief bringt am Freitag mehr Wolken und Sonnenschein zwischendurch.“ Vor allem im Westen kann es am Vormittag regnen. Der Wind bleibt, die Temperaturen auch eher gedämpft: In der Früh -1 bis 4 Grad, am Nachmittag maximal 11 bis 16 Grad.