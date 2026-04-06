Zu Ostern Millionär: Steirer hat jetzt 1,3 Millionen mehr am Konto

Ein Ostersonntag, der alles verändert: Während andere noch Eier suchen, sorgt ein Steirer oder eine Steirerin für den großen Geldregen und wacht plötzlich mit einem siebenstelligen Plus am Konto auf.

Der heurige Ostersonntag (5. April) endete für eine Steirerin oder einen Steirer wohl unvergesslich. Genau jene Zahlen, die im zweiten von vier Quicktipps auf der Quittung standen, wurden bei der Lotto-Ziehung gezogen. Damit war klar: Der einzige Sechser der Runde ging in die Steiermark. Weil niemand sonst die richtigen Zahlen hatte, wurde der Jackpot im Alleingang geknackt. Der Gewinn beträgt exakt 1,3 Millionen Euro.

Nicht nur der Jackpot sorgt für Jubel

Auch abseits des Jackpots gab es Grund zur Freude. Zwei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Beide waren über die Spieleseite win2day mit einem Normalschein erfolgreich. Für sie bedeutet das jeweils mehr als 41.000 Euro Gewinn.

LottoPlus ohne Sechser

Bei LottoPlus blieb der große Treffer am Ostersonntag aus. Ein Sechser wurde nicht erzielt, weshalb die Gewinnsumme auf die 28 Gewinner eines Fünfers aufgeteilt wurde. Dadurch steigen die Quoten: Sie erhalten jeweils mehr als 7.900 Euro. Beim nächsten Ziehungstermin am Mittwoch geht es bereits um 150.000 Euro.

Joker-Jackpot wartet

Auch beim Joker gab es keinen richtigen Tipp. Kein Wettschein hatte die korrekte Joker-Zahl, weshalb am Mittwoch ein Jackpot ausgespielt wird. Dabei geht es um rund 300.000 Euro.

Nächste Chance am Mittwoch

Die nächste Ziehung findet am Mittwoch statt und wird von Ralph Huber-Blechinger moderiert. Für alle, die ihr Glück versuchen wollen, bietet sich damit die nächste Chance, vielleicht wieder mit einem großen Gewinn in der Steiermark.