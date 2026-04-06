Osterhase in Not: Steirische Feuerwehr rettet Ostern
Damit hat wohl niemand gerechnet: Der Osterhase kam nicht mehr weiter. Erst die Feuerwehr machte es möglich, dass die Osternestsuche doch noch rechtzeitig starten konnte.
Wenn die Sirene heult, denken viele an Brände oder Unfälle. In Wald bei Stainz war diesmal alles anders. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zu einem Einsatz gerufen, der wohl nicht alltäglich ist: Der Osterhase hatte eine Panne. Ausgerechnet kurz vor seinem großen Auftritt drohte er, es nicht rechtzeitig zu den Kindern zu schaffen.
„Ehrensache“ für die Florianis
Für die Einsatzkräfte stand schnell fest: Hier muss geholfen werden. „Für uns natürlich Ehrensache – wir rückten aus, leisteten rasch Hilfe und brachten den Osterhasen rechtzeitig zu den wartenden Kindern“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Wald bei Stainz. Ohne lang zu zögern, machten sich die Helfer auf den Weg und sorgten dafür, dass alles nach Plan weitergehen konnte. Die Zeit drängte, denn die Kinder warteten bereits gespannt auf die Osternestsuche. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Osterhase seine Reise rechtzeitig fortsetzen.
Strahlende Gesichter als Lohn
Am Ende gab es nicht nur ein gerettetes Osterfest, sondern auch viele glückliche Kinder. „Mission erfolgreich, Ostern gerettet und viele strahlende Gesichter inklusive!“, so das Fazit der Feuerwehrleute.