Kabeldefekt löste Brand aus: Nächtlicher Einsatz für Feuerwehr

In der Nacht auf Ostermontag wurde die Feuerwehr Lannach zu einem Kleinbrand in einem Wohnhaus gerufen. Ein Kabeldefekt konnte rasch behoben werden, größerer Schaden wurde verhindert.

Bei der Erkundung wurde in einem Zimmer eine überhitzte Steckdose festgestellt, die Temperaturen von bis zu 100 Grad erreichte und bereits Rauch entwickelte.

Bei der Erkundung wurde in einem Zimmer eine überhitzte Steckdose festgestellt, die Temperaturen von bis zu 100 Grad erreichte und bereits Rauch entwickelte.

In der Nacht auf Ostermontag, um 00.19 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lannach zu einem gemeldeten Kleinbrand bei einem Wohnhaus in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kabeldefekt die Ursache war.

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Brand durch Kabeldefekt in Lannach rasch unter Kontrolle

Bereits beim Eintreffen berichteten die Bewohnerinnen von einem auffälligen Geruch. Bei der Erkundung wurde in einem Zimmer eine überhitzte Steckdose festgestellt, die Temperaturen von bis zu 100 Grad erreichte und bereits Rauch entwickelte. Nachdem die Stromzufuhr unterbrochen worden war, konnten verschmorte Kabel lokalisiert und gesichert werden. Die Feuerwehr wies die Bewohner an, die betroffene Leitung nicht mehr in Betrieb zu nehmen und ein Elektrounternehmen mit der Reparatur zu beauftragen. Dank des schnellen Handelns der Bewohnerinnen und der raschen Alarmierung konnte ein größerer Brand verhindert werden.