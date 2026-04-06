Rennradcamp: Nachwuchstalente radeln über 200 Kilometer

Beim Rennradcamp in Bad Radkersburg sammelten junge Nachwuchstalente wertvolle Kilometer und Erfahrungen. In mehreren intensiven Trainingstagen standen neben Ausdauer und Technik auch Teamgeist und Spaß am Radsport im Mittelpunkt.

Insgesamt 18 Kinder und sieben Betreuer nahmen an dem intensiven Trainingslager teil, das Teil des Radprojekts Palten-Ennstal mit dem Ausseerland ist.

Insgesamt 18 Kinder und sieben Betreuer nahmen an dem intensiven Trainingslager teil, das Teil des Radprojekts Palten-Ennstal mit dem Ausseerland ist.

Von 30. März bis 2. April 2026 fand rund um Bad Radkersburg ein mehrtägiges Rennradcamp des Vereins Ergo School Race statt. Insgesamt 18 Kinder und sieben Betreuer nahmen an dem intensiven Trainingslager teil, das Teil des Radprojekts Palten-Ennstal mit dem Ausseerland ist.

Rennradcamp in Bad Radkersburg: Nachwuchstalente sammeln über 200 Kilometer Erfahrung

In rund dreieinhalb Tagen legten die Nachwuchssportlerinnen und -sportler über 200 Kilometer zurück und verbesserten dabei sowohl ihre Ausdauer als auch ihre technischen Fähigkeiten. Eine Einheit wurde gemeinsam mit dem LRV Steiermark Team absolviert. Neben sportlichen Trainingseinheiten standen auch Inhalte zu Radtechnik und Sicherheit, etwa das richtige Verhalten bei Unfällen, auf dem Programm. Das Camp wurde von erfahrenen Trainern begleitet, um eine optimale Förderung der Kinder zu gewährleisten. Ergänzt wurde das Training durch tägliche Reflexionen und unterhaltsame Berichte der Teilnehmer. Während des Camps nächtigten die jungen Radsportler im Radhotel Schischek.

©Verein Ergo School Race ©Verein Ergo School Race ©Verein Ergo School Race ©Verein Ergo School Race ©Verein Ergo School Race

ASKÖ Steiermark-Präsident Gerhard Widmann und LRV Steiermark-Präsident Gerald Potoschnig lobten das Engagement des Vereins und die Bedeutung des Camps für die nachhaltige Nachwuchsförderung im heimischen Radsport. Obmann Benedikt Oswald hob hervor, wie sehr sich Teamgeist und Leidenschaft der Kinder in den letzten Jahren entwickelt haben. Der Verein Ergo School Race plant auch künftig ähnliche Initiativen, um junge Talente gezielt zu unterstützen und die Basis für zukünftige sportliche Erfolge zu legen.