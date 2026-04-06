Neuer Bildband: Leoben zeigt sich von einer neuen Seite

Leoben zeigt sich wieder von neuen Seiten: Der 204 Seiten starke Bildband vereint stimmungsvolle Fotografien und zweisprachige Texte und lädt dazu ein, bekannte Orte der Stadt bewusst neu zu entdecken.

Nach sechs Jahren Pause gibt es wieder ein neues Leoben-Buch: Der 204 Seiten starke Bildband wurde kürzlich in der Stadtbücherei im KulturQuartier Leoben präsentiert. Fotografien und zweisprachige Texte in Deutsch und Englisch zeigen die Stadt aus vielen Blickwinkeln – vertraut für die Bewohnerinnen und Bewohner, zugleich aber voller neuer Details und Perspektiven.

Leo­ben in Bil­dern und Ge­schich­ten

Der Band lädt dazu ein, bekannte Plätze, unterschiedliche Stadtteile und oft übersehene Details bewusst wahrzunehmen. „Dieses Buch zeigt Leoben so, wie wir die Stadt erleben: vielseitig, lebendig und voller Geschichten“, sagt Bürgermeister Kurt Wallner. Besonders stolz ist er darauf, dass das Projekt inhouse gestaltet und gemeinsam mit regionalen Partnern umgesetzt wurde. Die Fotos stammen überwiegend von Armin Russold sowie aus den Beständen von leopress, während die Texte und Textadaptionen von der Kunsthistorikerin Susanne Leitner-Böchzelt stammen. Die Gestaltung des Buches erfolgte komplett im Referat Medien & Öffentlichkeit der Stadt, die Produktion übernahm die Universaldruckerei Leoben. Der neue Bildband ist im KulturQuartier Leoben sowie im Buchhandel erhältlich.