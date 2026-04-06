Saisonstart auf zwei Rädern: Bike-Opening für Kinder in Rottenmann

Die neue Radsaison im Bezirk Liezen ist eröffnet: Das Radprojekt Palten-Ennstal-Ausseerland lädt Kinder und Jugendliche zum Bike-Opening und Schnuppertraining in Rottenmann ein.

. Am 9. April 2026 ab 15.30 Uhr können Kinder zwischen 3 und 14 Jahren auf dem Spielplatz Bruckmühl verschiedene Stationen ausprobieren.

. Am 9. April 2026 ab 15.30 Uhr können Kinder zwischen 3 und 14 Jahren auf dem Spielplatz Bruckmühl verschiedene Stationen ausprobieren.

Das Radprojekt Palten-Ennstal-Ausseerland startet in die neue Saison und lädt Kinder und Jugendliche zum großen Bike-Opening & Schnuppertraining nach Rottenmann ein. Am 9. April 2026 ab 15.30 Uhr können Kinder zwischen 3 und 14 Jahren auf dem Spielplatz Bruckmühl verschiedene Stationen ausprobieren – vom Laufrad-Parcours für die Kleinsten bis zum Einsteigertraining auf Mountainbike und Rennrad.

Bike-Opening & Schnuppertraining in Rottenmann

Das Angebot richtet sich an alle jungen Sportlerinnen und Sportler im Bezirk Liezen. Neben spielerischen Herausforderungen wie Slalom, kleinen Hindernissen und Technikübungen steht vor allem der Spaß am Radfahren im Vordergrund. Fortgeschrittene ab 10 Jahren können sogar an einer Rennrad-Ausfahrt teilnehmen. Das Radprojekt setzt auf nachhaltige Nachwuchsförderung, verbindet Bewegung mit Gemeinschaft und begleitet die jungen Teilnehmenden vom ersten spielerischen Einstieg bis zum gezielten Rennradtraining.