Chronisch krank im Kindergarten: Eltern kämpfen für dreijährigen Jayden

Jayden ist drei Jahre alt und hat Diabetes Typ 1. Die chronische Erkrankung macht jeden Tag für ihn zu einer Herausforderung. Seine Eltern kämpfen für eine sichere Betreuung im Kindergarten - für alle Betroffenen.

In der Steiermark setzt sich eine neue Online-Petition für die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit Typ‑1‑Diabetes im Kindergarten ein.

In der Steiermark setzt sich eine neue Online-Petition für die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit Typ‑1‑Diabetes im Kindergarten ein.

In der Steiermark setzt sich eine neue Online-Petition für die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit Typ‑1‑Diabetes im Kindergarten ein. Initiiert wurde die Kampagne von Bianca Rohrer für ihren dreijährigen Sohn Jayden, der aufgrund seiner Erkrankung auf kontinuierliche Blutzuckerkontrollen und Insulinversorgung angewiesen ist. „In der Schule hätten Kinder wie er einen klaren Rechtsanspruch auf Assistenz. Im Kindergarten dagegen gibt es das nicht. Und das verstehen wir nicht“, erklärt die Mutter in der Petition.

Diabetes Typ 1: Rechtsanspruch auf Assistenz ab dem ersten Kindergartentag

Die Petition richtet sich an den Landtag Steiermark und fordert unter anderem einen Rechtsanspruch auf Assistenz ab dem ersten Kindergartentag, einheitliche Regeln für alle Einrichtungen, fachlich geschultes Personal sowie rechtliche Absicherung für Pädagoginnen und Pädagogen. Ziel ist es, dass kein Kind wegen seiner Erkrankung vom Kindergartenalltag ausgeschlossen wird und Eltern nicht ihre Arbeitszeit einschränken müssen, um die Betreuung sicherzustellen.

Petition Gemeinsam für Jayden: Teilhabe für Kinder mit Typ-1-Diabetes im Kindergarten: Hier geht es zur Petition.

Petition: Gemeinsam für Jayden

Seit dem Start am 26. März 2026 haben bereits über 2.000 Unterstützerinnen und Unterstützer die Petition unterzeichnet. Die Initiatorin betont, dass es dabei nicht nur um Jayden geht, sondern um eine grundlegende Verbesserung der Strukturen für alle betroffenen Familien in der Steiermark. Die Petition läuft noch mehrere Monate und kann online unterzeichnet werden. Ziel ist es, die Landesregierung dazu zu bewegen, verbindliche, sichere Betreuungsbedingungen für Kinder mit Typ‑1‑Diabetes zu schaffen und damit langfristig die Teilhabe am Kindergartenalltag für alle Kinder zu gewährleisten.