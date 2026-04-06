Unfall mitten in der Nacht: Von Lenker fehlt jede Spur

In der Nacht auf den Ostermontag kam es im Ortsteil Puchbach zu einem Verkehrsunfall. Vom Lenker fehlte jede Spur.

Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden und die eingesetzten Kräfte rückten ins Rüsthaus ein.

Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden und die eingesetzten Kräfte rückten ins Rüsthaus ein.

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags, dem 06. April 2026, wurde die Feuerwehr Maria Lankowitz kurz vor 4 Uhr zu einer Fahrzeugbergung im Ortsteil Puchbach alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort befand sich die Polizei bereits vor Ort. Ein PKW war in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. „Vom Fahrzeuglenker fehlte jede Spur, weshalb die Polizei die entsprechenden Erhebungen übernahm“, schildert die Feuerwehr die Lage im Einsatzbericht. Noch ist nicht bekannt,

© Feuerwehr Maria Lankowitz © Feuerwehr Maria Lankowitz © Feuerwehr Maria Lankowitz © Feuerwehr Maria Lankowitz

Für die Bergung des Unfallfahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. Während des gesamten Einsatzes war die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Nach der erfolgreichen Bergung des PKW durch das Abschleppunternehmen wurden noch geringe Mengen ausgelaufener Betriebsmittel gebunden sowie die Fahrbahn gereinigt. Nach rund einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden und die eingesetzten Kräfte rückten ins Rüsthaus ein.