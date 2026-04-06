Lenker verletzt: Pkw schlittert über Leitwand und überschlägt sich

In den späten Nachtstunden des 5. April kam es auf der L518 bei Zeltweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich entlang einer Betonleitwand und kam am Dach zum Stillstand.

Der Lenker zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Roten Kreuz versorgt.

Der Lenker zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Roten Kreuz versorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt wurde am Sonntag, 5. April, in den späten Nachtstunden zu einem Verkehrsunfall auf die L518 alarmiert. „Aus bisher unbekannter Ursache verlor ein Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug, fuhr auf einer Betonleitwand auf, schlitterte auf dieser mehrere hundert Meter entlang, überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand“, schildern die Einsatzkräfte den Unfall.

©Freiwillige Feuerwehr Zeltweg Stadt

Lenker bei Unfall verletzt

Der Lenker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Roten Kreuz versorgt. Durch die Feuerwehr Zeltweg wurde der doppelte Brandschutz errichtet, ausgetretene Betriebsmittel gebunden, sowie das Bergeunternehmen bei seinen Tätigkeiten unterstützt. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.