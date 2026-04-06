Trotz Rückgang: Grüne kritisieren Energiepolitik der Steiermark

Anders als die Landesregierung sehen die steirischen Grünen den aktuellen Energiebericht für das Jahr 2024 nicht als Anlass zum Feiern: Ein großer Teil des Rückgangs sei auf den milden Winter zurückzuführen. Das Jahr 2025 zeige schon wieder ein völlig anderes Bild, kritisieren die Grünen. „Wie das Umweltbundesamt bestätigt, ist der CO 2 -Ausstoß im Vorjahr erneut angestiegen. Die Steiermark muss ihre Anstrengungen beim Ausbau der Erneuerbaren also deutlich erhöhen“, fordert die Partei.

Grüne: Energiebericht kein Grund zum Jubeln

„Auf den ersten Blick ist natürlich erfreulich, dass der Energieverbrauch im Jahr 2024 zurückgegangen ist und wir erstmals bei 40 Prozent Erneuerbaren liegen“, kommentiert Klubobfrau Sandra Krautwaschl die aktuellen Zahlen. „Wenn wir allerdings den milden Winter herausrechnen, schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Der strenge Winter 2025/2026 wird bestätigen, dass wir für die Energiewende noch viel tun müssen.“ Denn der Treibhausgasausstoß ist 2025 gestiegen, statt zu sinken: laut Umweltbundesamt um 1,5 Prozent. Krautwaschl betont: „Die aktuelle Energiekrise macht noch deutlicher, dass wir alles daran setzen müssen, möglichst schnell unabhängig von Öl und Gas zu werden. Das ist mittelfristig die absolut einzige realistische Garantie für leistbare Energiepreise. Die Landesregierung muss den Turbo beim Ausbau der Erneuerbaren zünden und vor allem bei Wind und Sonne das volle Potential ausschöpfen.“ Dazu zählen eine bessere Nutzung bestehender Dachflächen für Photovoltaik, ein Sachprogramm Wind mit ausreichend Vorrangzonen, klare Regeln für den PV-Ausbau und eine Speicherstrategie. „Statt sich zurückzulehnen, sollte Landesrätin Schmiedtbauer lieber die Ärmel aufkrempeln und sich an die Arbeit machen“, schließt Klubobfrau Krautwaschl.