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/ ©HillClimbFans
Das Bild auf 5min.at zeigt Rupert Schwaiger.
Rupert Schwaiger drehte das Ergebnis im letzten Rennlauf noch zu seinen Gunsten.
St. Andrä-Höch
06/04/2026
Hundertstelkrimi

Sieg! Rupert (77) schreibt Geschichte beim steirischen Bergrallye-Cup

Ein packender Hundertstelkrimi am Demmerkogel begeisterte am Ostermontag tausende Motorsportfans: Beim Bergrallye-Cup setzte sich der Steirer Rupert Schwaiger durch - und schrieb mit 77 Jahren Geschichte.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)

Es war die knappste Entscheidung in der über 40-jährigen Geschichte des steirischen Bergrallye-Cups: Nur 0,071 Sekunden trennten die Top-3 der Tageswertung beim zweiten Lauf der Saison 2026 in St. Andrä-Höch. Rupert Schwaiger (Porsche 911 Bi-Turbo) siegte hauchdünn mit einem Vorsprung von 0,037 Sekunden vor Reinhold Taus (Subaru P4 Turbo) und 0,071 Sekunden vor Herbert Perwein (VW Golf I).

Rupert Schwaiger (77) gewinnt Bergrallyecup

Auch wenn Schwaiger als Vorjahressieger ins Sausal gekommen war, ist sein Sieg angesichts der starken Allrad-Konkurrenz eine große Überraschung: „Ich kann mich nicht beschweren, ein super Tag! Nach dem Training dachte ich, schneller geht’s nicht. Im zweiten Rennlauf hatte ich dann fast einen Dreher, deswegen bin ich im letzten Lauf gar nicht mehr aufs Ganze gegangen – und trotzdem hat’s geklappt. Ich kann’s kaum glauben.“ Schwaiger wiederholte damit nicht nur seinen Vorjahrestriumph, sondern ist mit 77 Jahren auch der älteste Sieger in der Bergrallye-Geschichte.

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