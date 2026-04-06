22 Grad: Am Dienstag kommt die Sonne zum Vorschein

Der Dienstag startet in der Steiermark sonnig und mild: Bereits am Vormittag klart es auf, und am Nachmittag erreichen die Temperaturen angenehme 15 bis 22 Grad.

Die Temperaturen starten in den Morgenstunden zwischen 1 und 9 Grad und klettern am Nachmittag auf angenehme 15 bis 22 Grad.

Die Temperaturen starten in den Morgenstunden zwischen 1 und 9 Grad und klettern am Nachmittag auf angenehme 15 bis 22 Grad.

Am Dienstag präsentiert sich die Steiermark von ihrer sonnigen Seite. Frühe Wolkenschichten in den südlichen Regionen lösen sich rasch auf, während der Nordwestwind in der Obersteiermark mäßig weht. Die Temperaturen starten in den Morgenstunden zwischen 1 und 9 Grad und klettern am Nachmittag auf angenehme 15 bis 22 Grad.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 22:02 Uhr aktualisiert