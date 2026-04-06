Schwerer Unfall am Ostermontag forderte zwei Verletzte

Am Ostermontag kam es auf der B114 bei Enzersdorf zu einem schweren Zusammenstoß zwischen zwei PKWs. Zwei Personen wurden verletzt.

Am heutigen Ostermontag wurden die Feuerwehren Pöls und Götzendorf zu einem „Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmten Personen“ alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten zwei PKWs auf der B114 auf Höhe Enzersdorf. Entgegen der ersten Einsatzmeldung waren keine Personen eingeklemmt. Zwei Personen wurden jedoch unbestimmten Grades verletzt.

Rettungskräfte im Einsatz

Seitens der Feuerwehr wurden die verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Feuerwehrsanitäter und First Responder erstversorgt. Weiters wurde ein Brandschutz aufgebaut, ausgelaufene Flüssigkeiten gebunden, die Fahrbahn gereinigt und das Abschleppunternehmen bei der Fahrzeugbergung unterstützt. Neben beider Feuerwehren stand auch das Rote Kreuz mit drei RTW, sowie Polizei, Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen über zwei Stunden im Einsatz.