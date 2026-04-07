Lange Staus und Baustellen in der Steiermark: Geduldsprobe am Morgen

Viel Geduld brauchten Verkehrsteilnehmer heute in der Früh in der Steiermark. Besonders betroffen war die Pyhrnautobahn (A9) in Fahrtrichtung Linz. Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es kurz nach Lebring zu massiven Einschränkungen. Zeitweise war lediglich der Pannenstreifen befahrbar. Auch nachdem die Unfallstelle geräumt wurde, blieb die Situation angespannt: Der Verkehr konnte nur langsam wieder abfließen, wodurch sich der Stau nur schrittweise auflöste.

Verzögerungen auf mehreren Strecken

Neben dem Unfall sorgte auch die hohe Verkehrsbelastung für zusätzliche Zeitverluste. Zwischen Vogau-Straß und Lebring mussten Autofahrer mit rund 20 Minuten Verzögerung rechnen. In Richtung Spielfeld erschwerten zudem Bauarbeiten den Verkehrsfluss. Dort ist derzeit eine Spur gesperrt, wodurch sich der Verkehr zusätzlich staut. Auch auf der Südautobahn (A2) kam es zu Problemen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. In Fahrtrichtung Klagenfurt führte ein Unfall im Bereich der Abfahrt Flughafen-Feldkirchen zu Behinderungen. Teile lagen auf der Fahrbahn, was zu Verzögerungen und Stau führte. Parallel dazu kam es auch auf Zubringerstraßen zu Verzögerungen. Besonders betroffen war die B67, wo sich der Verkehr in Richtung Graz deutlich verlangsamte.

Baustellen verschärfen die Lage

Zusätzliche Einschränkungen ergeben sich durch mehrere Baustellen im Straßennetz. Auf der A2 kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu Behinderungen, unter anderem im Bereich Gleisdorf sowie zwischen Modriach und Steinberg. Hier steht jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung, was den Verkehrsfluss weiter verlangsamt. Im Stadtgebiet von Graz ist die Situation ebenfalls angespannt. Vor allem rund um den Südgürtel kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Blockabfertigungen. Auch auf der Grazer Ringstraße sowie im Bereich Knoten Graz West bilden sich immer wieder Staus. Insgesamt zeigt sich am Dienstagmorgen ein klares Bild: Wer unterwegs ist, braucht Geduld. Auf vielen Strecken müssen Autofahrer mit Verzögerungen zwischen 15 und 20 Minuten rechnen. Weitere Informationen sind hier abrufbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.04.2026 um 09:02 Uhr aktualisiert