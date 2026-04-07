Zwischen Maschine eingeklemmt: Landwirt (81) tödlich verunglückt

Ein 81-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei Arbeiten auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Bereich eines Traktors zu einem folgenschweren Unfall.

Der 81-Jährige war in den frühen Nachmittagsstunden am Montag, dem 6.April, damit beschäftigt, seinen Traktor für bevorstehende Waldarbeiten in St. Martin im Sulmtal, vorzubereiten. Dazu wollte er im Bereich eines Hackschnitzellagers eine Seilwinde an der Zugmaschine montieren. Aus bislang ungeklärter Ursache begab sich der 81-Jährige dabei zwischen den Traktor und ein bereits angeschlossenes landwirtschaftliches Gerät.

Landwirt eingeklemmt

Dort kam es zu dem folgenschweren Unfall: Der Landwirt wurde zwischen dem Pflug und dem Fahrgestell eingeklemmt und schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er dabei unbeabsichtigt den Hebel der Hydraulik betätigt haben, wodurch sich das Gerät bewegte und ihn erdrückte. Der Mann wurde in dieser Position aufgefunden. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät, der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut aktuellem Ermittlungsstand nicht vor.