AMS schlägt Alarm: Steiermark steuert auf Arbeitskräfte-Mangel zu

Obwohl heute deutlich mehr Menschen beschäftigt sind als noch vor 20 Jahren, wird in der Steiermark insgesamt weniger gearbeitet. Gleichzeitig zeichnen Prognosen ein herausforderndes Zukunftsszenario.

Während heute deutlich mehr Menschen erwerbstätig sind als noch vor 20 Jahren, ist die tatsächlich geleistete Arbeitsmenge gesunken, gleichzeitig wächst der Druck auf Unternehmen, künftig ausreichend Personal zu finden.

Während heute deutlich mehr Menschen erwerbstätig sind als noch vor 20 Jahren, ist die tatsächlich geleistete Arbeitsmenge gesunken, gleichzeitig wächst der Druck auf Unternehmen, künftig ausreichend Personal zu finden.

Der steirische Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten grundlegend verändert und die aktuellen Zahlen zeichnen ein differenziertes Bild, das auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt: Während heute deutlich mehr Menschen erwerbstätig sind als noch vor 20 Jahren, ist die tatsächlich geleistete Arbeitsmenge gesunken, gleichzeitig wächst der Druck auf Unternehmen, künftig ausreichend Personal zu finden.

Arbeitsvolumen rückläufig

So waren im Jahr 2025 rund 616.100 Menschen in der Steiermark erwerbstätig, das entspricht einem Anstieg von mehr als 70.000 Personen im Vergleich zum Jahr 2005, 5 Minuten hat berichtet. Damit hat sich die Zahl der Beschäftigten deutlich stärker entwickelt als die Bevölkerung insgesamt, was grundsätzlich für eine positive Dynamik am Arbeitsmarkt spricht. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass dieser Anstieg nicht automatisch mit mehr Arbeitsleistung einhergeht, denn das gesamte Arbeitsvolumen ist seit 2015 rückläufig.

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Mehr Teilzeitbeschäftigung

Der Grund dafür liegt vor allem in strukturellen Veränderungen innerhalb des Arbeitsmarktes. Eine zentrale Rolle spielt dabei die zunehmende Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung, die in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet wurde. Insbesondere bei Frauen ist der Anteil an Teilzeitstellen stark gestiegen, was einerseits mehr Menschen den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht, andererseits aber auch dazu führt, dass insgesamt weniger Stunden gearbeitet werden. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch gesellschaftliche Veränderungen verstärkt, etwa durch neue Arbeitsmodelle, veränderte Lebensentwürfe sowie die wachsende Bedeutung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Parallel dazu hat sich auch die Struktur der Erwerbstätigen deutlich verschoben. Vor allem drei Gruppen haben in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Wachstum beigetragen: Frauen, ältere Arbeitnehmer sowie Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist kontinuierlich gestiegen und hat mittlerweile ein deutlich höheres Niveau erreicht als noch vor zwei Jahrzehnten. Gleichzeitig bleiben ältere Beschäftigte heute länger im Erwerbsleben, was unter anderem auf gesetzliche Änderungen sowie auf die demografische Entwicklung zurückzuführen ist. Auch der Anteil von Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft am Arbeitsmarkt hat sich deutlich erhöht und stellt mittlerweile einen wichtigen Bestandteil der Beschäftigungsstruktur dar.

Demographische Prognose

Das Bundesland Steiermark wird bis zum Jahr 2050, laut Statistik Austria, knapp 9,3% des derzeitigen Erwerbspersonenpotenzial verlieren (-60.000). „Wir verstehen, dass Betriebe in der aktuell unsicheren und schwierigen Wirtschaftsphase kaum Personal einstellen oder sogar Mitarbeiter kündigen müsse“, so Geschäftsführer des AMS Steiermark, Karl-Heinz Snobe. „Unseren Unternehmen bzw. der Wirtschaft muss aber klar sein, dass sie hinsichtlich der Verfügbarkeit von Fachkräften in Zeiten stark sinkender Potenziale eine besondere Verantwortung haben. Der junge Nachwuchs versiegt, die Kompetenzanforderungen ändern sich stark, KI wird flächendeckend eine wachsende Rolle spielen.“

Weniger Menschen stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung

Trotz dieser positiven Entwicklung bei den Beschäftigtenzahlen zeichnet sich für die kommenden Jahre jedoch eine deutliche Herausforderung ab. Prognosen gehen davon aus, dass das Erwerbspersonenpotenzial in der Steiermark bis zum Jahr 2050 um rund 9,3 Prozent zurückgehen wird. Das bedeutet, dass künftig weniger Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden, eine Entwicklung, die vor allem vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftebedarfs an Bedeutung gewinnt.

Konsequenz für Unternehmer

Für Unternehmen bringt diese Entwicklung bereits jetzt spürbare Konsequenzen mit sich. Die Sicherung von qualifiziertem Personal wird zunehmend zu einer zentralen Herausforderung, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Gleichzeitig wird deutlich, dass Fachkräfte nicht kurzfristig verfügbar sind, sondern langfristig aufgebaut und entwickelt werden müssen. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Aus- und Weiterbildung weiter an Bedeutung, ebenso wie gezielte Maßnahmen zur besseren Nutzung vorhandener Potenziale am Arbeitsmarkt.

Steirische Arbeitsmarkt in einer Übergangszeit

Als besonders wichtig gelten dabei jene Gruppen, die bereits heute eine zentrale Rolle spielen, deren Potenzial aber noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Dazu zählen etwa Frauen, die bei entsprechenden Rahmenbedingungen ihre Arbeitszeit erhöhen könnten, ältere Beschäftigte, die länger im Erwerbsleben bleiben, sowie Migranten, deren Integration in den Arbeitsmarkt weiter gestärkt werden soll. Darüber hinaus wird auch qualifizierte Zuwanderung als ein wesentlicher Baustein gesehen, um den zukünftigen Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Der Blick auf die Zahlen macht deutlich, dass sich der steirische Arbeitsmarkt in einer Übergangsphase befindet: Einerseits sorgt die steigende Zahl an Beschäftigten für Stabilität, andererseits verändern sich die Rahmenbedingungen spürbar. Weniger Arbeitsstunden, veränderte Erwerbsbiografien und ein absehbarer Rückgang der verfügbaren Arbeitskräfte zeigen, dass neue Lösungen gefragt sind. Wie gut es gelingt, diese Herausforderungen zu bewältigen, wird entscheidend dafür sein, wie sich der Arbeitsmarkt in der Steiermark in den kommenden Jahrzehnten entwickelt.