Steirischer Wein boomt: Winzer setzen jetzt auf den US-Markt

Der Jahrgang 2025 fällt in der Steiermark deutlich besser aus als im schwachen Vorjahr. Während Qualität und Erntemenge überzeugen, stehen viele Winzer nun vor der Herausforderung, zusätzliche Märkte für ihre Weine zu erschließen.

Die steirische Weinwirtschaft startet mit Rückenwind ins neue Jahr: Der Jahrgang 2025 fällt nach Einschätzung der Branche sowohl qualitativ als auch mengenmäßig deutlich besser aus als noch im Vorjahr. Gleichzeitig stellt die größere Erntemenge viele Betriebe vor die Aufgabe, zusätzliche Absatzmöglichkeiten zu erschließen, auch über Österreich hinaus.

Mehr Ertrag nach schwachem Jahr

Nach einem vergleichsweise schwachen Jahr 2024 zeigt sich die aktuelle Ernte deutlich stärker. Die Wetterbedingungen waren für den Weinbau insgesamt günstig, was sich sowohl in der Qualität als auch in der Menge widerspiegelt. „Wir sind mit den Weinen sehr zufrieden, aber auch mit der Menge“, sagt Stefan Potzinger, Obmann des Vereins Wein Steiermark, so aus einem Bericht des ORF. Erste Verkostungen würden bereits vielversprechende Ergebnisse liefern.

Suche nach neuen Märkten

Die gestiegene Produktion bringt jedoch auch wirtschaftliche Fragen mit sich. Um die zusätzlichen Mengen erfolgreich zu vermarkten, richten viele Betriebe ihren Blick verstärkt ins Ausland. Dabei gelten vor allem die USA als interessanter Absatzmarkt und als Hoffnungsmarkt, so Potzinger. Gleichzeitig prüft die Branche auch weitere Optionen, etwa in Indien, das aktuell als einer der am schnellsten wachsenden Weinmärkte weltweit gilt. Für viele Winzer wird der Export damit zunehmend zu einem zentralen Thema. Neben klassischen europäischen Märkten gewinnen neue Regionen an Bedeutung, insbesondere dort, wo steigendes Interesse an hochwertigen Weinen besteht. Geplant sind daher auch verstärkte internationale Aktivitäten, etwa die Teilnahme an Fachmessen.

Alkoholfreie Alternativen im Aufbau

Parallel dazu entwickelt sich ein weiterer Trend: alkoholfreier Wein. Während alkoholfreies Bier längst etabliert ist, steht diese Kategorie im Weinbereich noch am Anfang. Die Qualität verbessere sich jedoch stetig und für einige Betriebe sei alkoholfreier Wein bereits ein ergänzendes Geschäftsfeld, bestätigt Potzinger. Insgesamt zeigt sich die steirische Weinwirtschaft in einer Phase der Anpassung. Einerseits sorgen gute Ernten für Optimismus, andererseits verändern sich Märkte und Konsumverhalten spürbar. Die kommenden Jahre werden daher entscheidend sein, wie gut es gelingt, neue Absatzwege zu erschließen und gleichzeitig bestehende Stärken weiter auszubauen.