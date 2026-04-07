Osterbilanz in der Steiermark: 56 Unfälle, Alkohol bleibt Problem

Erstmals seit Jahren gab es zu Ostern keinen Verkehrstoten. Die Bilanz fällt positiv aus, doch mehrere schwere Vorfälle zeigen: Alkohol bleibt eine der größten Gefahren im Straßenverkehr.

Die steirische Polizei zieht nach dem Osterwochenende 2026 eine insgesamt positive Verkehrsbilanz, mit weniger Unfällen, weniger Verletzten und erstmals seit Jahren ohne tödlichen Verkehrsunfall. Gleichzeitig zeigen mehrere Vorfälle, dass Alkohol und riskantes Verhalten weiterhin zu den größten Gefahren im Straßenverkehr zählen.

Deutlich bessere Zahlen als im Vorjahr

Insgesamt registrierte die Polizei 56 Verkehrsunfälle mit 61 Verletzten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen leichten Rückgang (2025: 61 Unfälle, 69 Verletzte). Besonders bemerkenswert: Erstmals seit längerer Zeit gab es über die Osterfeiertage keinen Verkehrstoten in der Steiermark. Auch bei den Verkehrsdelikten zeigt sich ein rückläufiger Trend. 4.886 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden festgestellt, deutlich weniger als im Jahr zuvor. Ebenso sank die Zahl der Anzeigen wegen Alkohol am Steuer auf 44 Fälle, im Vorjahr waren es noch 60. Insgesamt mussten 19 Führerscheine vorläufig abgenommen werden, auch hier ein klarer Rückgang.

Alkohol bleibt zentrale Unfallursache

Trotz der positiven Gesamtentwicklung bleibt Alkohol ein zentrales Problem im Straßenverkehr. Mehrere schwere Vorfälle am Osterwochenende standen im Zusammenhang mit Alkoholisierung. So kam es auf der B67 bei Gratkorn zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen, darunter auch Kinder, verletzt wurden. Hinweise auf Alkoholeinfluss bei der Lenkerin bestätigten sich. Auch in Graz wurde ein schwerer Verkehrsunfall registriert: Bei einer Frontalkollision wurde ein Motorradlenker schwer verletzt, der beteiligte Autolenker war alkoholisiert.

Gefährliche Situationen im ganzen Land

Weitere Vorfälle zeigen, wie riskantes Verhalten den Verkehr gefährden kann. Im Bezirk Leoben entzog sich ein Motorradlenker einer Polizeikontrolle und gefährdete bei seiner Flucht mehrere Menschen, unter anderem im Bereich einer Osterspeisensegnung. Auf der A9 bei Gratkorn verursachte zudem ein alkoholisierter Alkolenker einen Unfall mit Fahrerflucht und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Auch wenn die Zahlen insgesamt rückläufig sind, bleibt die Lage angespannt. Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit zählen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Die Polizei betont daher, dass trotz der positiven Entwicklung weiterhin Vorsicht und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr entscheidend sind.