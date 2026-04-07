Schimmel in Wohnung: Grazerin soll plötzlich 600 Euro zahlen

Schimmel in der Wohnung und am Ende sollte sie auch noch zahlen? Einer Grazerin ist genau das passiert. Doch dann kam alles ganz anders …

Schimmel in der Wohnung: Für eine Grazer Mieterin wurde der Befall auch finanziell zum Problem.

Schimmel in der Wohnung: Für eine Grazer Mieterin wurde der Befall auch finanziell zum Problem.

In ihrer Wohnung breitete sich plötzlich hartnäckiger Schimmel aus – für eine Grazerin begann damit ein teurer Streit. Statt abzuwarten, handelte sie rasch und informierte ihren Vermieter sowie die Hausverwaltung schriftlich über den Befall – inklusive Fotos als Beweis.

Gesetz gibt klare Rechte vor

Gleichzeitig machte die Frau auch auf ihre Rechte aufmerksam. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem die Wohnqualität eingeschränkt ist, steht Mietern gesetzlich eine Mietzinsminderung zu. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Der Vermieter beauftragte eine Fachfirma, die den Schimmel entfernte.

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Teure Überraschung nach dem Auszug

Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei. Kurz nachdem die Grazerin aus der Wohnung ausgezogen war, folgte die nächste böse Überraschung. Von ihrer Kaution wurden ihr 600 Euro für die Schimmelbeseitigung abgezogen. Zusätzlich erhielt sie die eingeforderte Mietzinsminderung nicht – für vier Monate wären das immerhin 860 Euro gewesen.

Arbeiterkammer schreitet ein

Die Betroffene wandte sich schließlich an die Arbeiterkammer Steiermark. Dort wurde der Fall geprüft und interveniert. Mit Erfolg: „Auf unsere Intervention hin wurden der Grazerin beide Beträge nachbezahlt“, so die AK Steiermark.