Grazer Fall: Gesuchter Italiener in Bozen gefasst

Ein von der Staatsanwaltschaft Graz gesuchter Mann ist in Südtirol gefasst worden. Dem Italiener wird vorgeworfen, eine Österreicherin massiv unter Druck gesetzt zu haben. Jetzt sitzt er in Bozen in Haft.

Ein europaweit gesuchter Mann ist nun gefasst: Die Staatsanwaltschaft Graz hatte einen Europäischen Haftbefehl gegen den Italiener erlassen. Laut Bericht des ORF wurde der Verdächtige schließlich in einem Beherbergungsbetrieb in Bozen ausgeforscht. Die Staatspolizei griff zu und nahm ihn noch vor Ort fest.

Schwere Vorwürfe im Raum

Dem Mann werden schwere Straftaten zur Last gelegt. Konkret geht es um schwere Nötigung und schwere Erpressung. Die Ermittlungen drehen sich um einen Vorfall aus dem November 2025. Damals soll der Beschuldigte seine frühere Partnerin massiv unter Druck gesetzt haben. Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich um eine Frau aus Österreich.

Leben zwischen Deutschland und Sizilien

Geboren wurde der Mann in Deutschland, mittlerweile lebt er jedoch in Sizilien. Trotz seines Wohnsitzes im Süden Italiens konnte er nun im Norden des Landes aufgespürt werden. Hinweise führten die Ermittler schließlich nach Bozen, wo sich seine Spur bestätigte.

Haft und mögliche Auslieferung

Aktuell befindet sich der Festgenommene in einem Gefängnis in Bozen. Dort wird nun entschieden, wie es weitergeht. Im Raum steht auch eine Auslieferung nach Österreich. Die Staatsanwaltschaft Graz wartet derzeit auf die Entscheidung der italienischen Behörden. Ob und wann der Mann nach Österreich überstellt wird, ist noch offen. Klar ist: Die Ermittlungen in Graz laufen weiter. Die nächsten Schritte hängen nun von den italienischen Behörden ab.