Erstes Vernetzungstreffen von Land Steiermark und Regionalmanagements

Am Dienstag, dem 7. April 2026, fand im Rittersaal des Landtages Steiermark ein Vernetzungstreffen zwischen dem Land und den sieben steirischen Regionalmanagements statt. Daran nahmen Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) sowie die Vorsitzenden und Geschäftsführer der Regionalmanagements teil. Inhaltlich begleitet wurde die Veranstaltung von der Abteilung 17 für Landes- und Regionalentwicklung. Im Mittelpunkt stand der Austausch über aktuelle Projekte, bisherige Entwicklungen und künftige Vorhaben. Es war das erste Treffen dieser Art.

Schwerpunkte der Regionalentwicklung

Die Regionalmanagements sind in verschiedenen Bereichen der Regionalentwicklung tätig. Dazu zählen unter anderem die Ortskernentwicklung sowie Maßnahmen zur Sicherung der Nahversorgung. Auch bei der interkommunalen Standortentwicklung übernehmen sie Aufgaben. Diese Form der Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg gewinnt insbesondere in Zeiten angespannter Budgets an Bedeutung. Die Regionalmanagements leisten dabei Beiträge zur Abstimmung und Umsetzung regionaler Projekte.

©Land Steiermark/PB Hermann LH-Stv. Manuela Khom und LR Stefan Hermann (Mitte) mit den Vorsitzenden und Geschäftsführern der steirischen Regionalmanagements

„Steiermark zeichnet sich durch starke Regionen und ein gut etabliertes System der Regionalentwicklung aus“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom verwies auf die bestehende Struktur der Regionalentwicklung in der Steiermark: „Die Steiermark zeichnet sich durch starke Regionen und ein gut etabliertes System der Regionalentwicklung aus. Gemeinsam mit den Regionen arbeiten wir daran, innovative Projekte umzusetzen und die Lebensqualität vor Ort nachhaltig zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit den steirischen Regionalmanagements in einem engen Austausch stehen und uns zu diesem Austausch getroffen haben.“ Landesrat Stefan Hermann betonte die Rolle der Regionen für die Zusammenarbeit: „Die Regionen sind weit mehr als nur eine organisatorische Ebene. Sie sind jener Raum, in dem Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg möglich wird, in dem Kräfte gebündelt, Synergien genutzt und in dem gemeinsame Entwicklungen angestoßen werden können. Gute Regionalentwicklung lebt vom offenen Dialog, vom wechselseitigen Verständnis und vom gemeinsamen Willen, Verantwortung für die Entwicklung unseres Landes zu übernehmen. Die Regionalmanagements stellen damit wichtige Partner des Landes dar, welche unmittelbar vor Ort auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen können.“

Austausch als Grundlage für weitere Schritte

Das Treffen diente dazu, bestehende Kooperationen zu vertiefen und den Austausch zwischen Land und Regionen zu stärken. Dabei wurden sowohl bisherige Ergebnisse als auch zukünftige Entwicklungen thematisiert. Ziel ist es, die Zusammenarbeit weiter auszubauen und regionale Projekte abgestimmt voranzutreiben.