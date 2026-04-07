Diese Steirer halten Museen am Leben: Elf Personen ausgezeichnet

In Graz standen heute steirische Museen im Mittelpunkt: Landeshauptmann Mario Kunasek zeichnete engagierte Persönlichkeiten aus, die das kulturelle Leben im Land seit Jahren prägen.

Die Steiermark ist reich an Museen und vor allem an Menschen, die diese mit Leben füllen. Genau diese Persönlichkeiten wurden am Dienstag, dem 7. April 2026, in der Grazer Burg geehrt. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte elf Steirerinnen und Steirern Dank- und Anerkennungsurkunden für ihr oft jahrelanges Engagement im Museumsbereich.

Museen als lebendige Orte

Im Rahmen des feierlichen Empfangs machte Kunasek deutlich, welche Rolle Museen im Land spielen. Gemeinsam mit Vertreterinnen des steirischen Museumsverbands betonte er „das leidenschaftliche Engagement, mit dem Sie als Ausgezeichnete in den vergangenen Jahren das kulturelle Leben in der Steiermark nachhaltig geprägt haben und es auch weiterhin prägen“.

Museen seien weit mehr als reine Ausstellungsorte. „Sie sind Gedächtnisräume unserer Gesellschaft, Orte der Begegnung und des Lernens und spiegeln die steirische Geschichte wider.“ Dabei gehe es nicht nur ums Bewahren, sondern auch ums Erzählen und Hinterfragen.

Menschen hinter den Museen

Im Mittelpunkt der Auszeichnung standen jene, die tagtäglich hinter den Kulissen arbeiten. Kunasek brachte es auf den Punkt: „Doch was wären Museen ohne Menschen wie Sie.“ Genau diese Menschen halten Geschichte lebendig und schaffen Verbindungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Diese Steirer wurden geehrt

Ausgezeichnet wurden unter anderem Wilfried Auer und Friedrich Schwaiger vom Post- und Telegraphenmuseum in Eisenerz sowie Alfred Baltzer vom Murauer Handwerksmuseum. Auch Veronika Frank (Forstmuseum Silvanum), Christine und Reinhold Glehr (Museum Hartberg) sowie Evelyn Kaindl-Ranzinger für ihre langjährige Tätigkeit im Museumsverband erhielten Anerkennung. Weitere Ehrungen gingen an Susanne Leitner-Böchzelt (Kulturquartier Leoben), Astrid Perner (Stadtmuseum Schladming), Karl-Heinz Sommer (Montanhistorischer Verein) und Beatrix Vreca (Museum im alten Zeughaus Bad Radkersburg).

© Land Steiermark/Robert Binder Elf Steirer wurden für ihren Einsatz im Museumswesen ausgezeichnet.

Starker Museumsverband im Hintergrund

Vorgeschlagen wurden die Geehrten vom Steirischen Museumsverband „Musis“. Das Netzwerk vertritt seit 1994 zahlreiche regionale Museen abseits großer Häuser. Bereits am 11. April steht mit dem 33. Steirischen Museumstag in Kapfenberg das nächste große Treffen der Branche an.