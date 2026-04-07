Nach Vergewaltigungsvorwürfen: Steirischer Lehrer verurteilt

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Dienstag, dem 7. April, ein 60-jähriger Lehrer wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung verurteilt worden. Ursprünglich ging es um einen deutlich schwereren Vorwurf: Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, eine Kollegin während einer Sportwoche im Burgenland vergewaltigt zu haben. Mehr dazu liest du hier: Grazer Lehrer soll 30 Jahre jüngere Kollegin vergewaltigt haben. Laut Gericht konnte dieser Tatbestand jedoch nicht eindeutig festgestellt werden. Deshalb fiel das Urteil milder aus. Der Mann erhielt sechs Monate bedingte Haft sowie eine Geldstrafe von 14.400 Euro. Zusätzlich muss er der betroffenen Frau rund 4.200 Euro zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Unterschiedliche Darstellungen

Im Zentrum des Prozesses standen zwei völlig unterschiedliche Versionen der Ereignisse. Der Lehrer bestritt die Vorwürfe und sprach von einvernehmlichem Kontakt. Auch laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ blieb er bei dieser Darstellung. Die betroffene Kollegin schilderte hingegen, dass es gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Sie habe sich zunächst nicht wehren können, dann aber klar widersprochen. Der Angeklagte wiederum gab an, erst bei einem deutlichen „Stopp“ reagiert zu haben.

Was in jener Nacht passiert sein soll

Der Vorfall soll sich im Juni 2025 während einer Schulsportwoche im Nordburgenland ereignet haben. Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler bereits in ihren Zimmern befanden, verbrachten mehrere Lehrpersonen noch gemeinsam den Abend. Später gingen sie zurück in ihre Unterkünfte. Dabei sollen der 60-Jährige und seine deutlich jüngere Kollegin alleine gewesen sein. Laut seiner Aussage entwickelte sich ein persönliches Gespräch, das schließlich in seinem Zimmer fortgesetzt wurde. Dort kam es zu den strittigen Handlungen.

Gericht sieht keine Vergewaltigung

Entscheidend für das Urteil war die Frage, ob Gewalt angewendet wurde. Genau das konnte im Verfahren nicht eindeutig geklärt werden. Im Zweifel ging das Gericht daher nicht von Vergewaltigung aus, sondern von einer Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Diese rechtliche Einordnung führte zu einer deutlich geringeren Strafe. Der Angeklagte kündigte jedoch Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Folgen und Vorgeschichte

Der Lehrer wurde bereits unmittelbar nach dem Vorfall suspendiert. Die betroffene Frau hatte sich am nächsten Morgen an Kollegen gewandt. Schon im Vorfeld hatte der Fall für Aufsehen gesorgt, da der Altersunterschied zwischen den Beteiligten mehr als 30 Jahre beträgt und die Frau erst kurz an der Schule tätig war. Für den Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, bis das Urteil rechtskräftig ist.