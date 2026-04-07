Waldbrand in der Steiermark: 300 Quadratmeter abgebrannt

In Mortantsch (Bezirk Weiz) ist Dienstagvormittag ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 300 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen; auch ein Nebengebäude war gefährdet.

„Heute (Dienstag, 7. April 2026) kurz vor 11 Uhr wurden wir mittels Sirenenalarm zu einem Waldbrand nach Mortantsch alarmiert – ca. 300m² Wald standen in Flammen“, berichtet die Stadtfeuerwehr Weiz. Die Alarmierung erfolgte am 7. April 2026 um 10.51 Uhr. Unverzüglich rückten mehrere Fahrzeuge zum Einsatzort aus, um die Lage rasch unter Kontrolle zu bringen.

Flammen drohten überzugreifen

Vor Ort zeigte sich rasch die Brisanz der Situation: Der Brand hatte bereits eine Fläche von rund 300 Quadratmetern erfasst. Besonders kritisch war die Nähe zu einem angrenzenden Nebengebäude. „Mit zwei Löschleitungen konnte der Brand schnell bekämpft sowie ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Nebengebäude erfolgreich verhindert werden“, so die Feuerwehrleute weiter.

©Stadtfeuerwehr Weiz | Die Stadtfeuerwehr Weiz konnte ein Übergreifen auf ein Nebengebäude verhindern.

Gezielte Löscharbeiten im Gelände

Die Einsatzkräfte arbeiteten mit einem C-Rohr und einem HD-Rohr, um die Flammen einzudämmen. Zusätzlich wurde der Waldboden mit Schanzwerkzeug umgegraben, um versteckte Glutnester freizulegen. Ein Wasserbehälter (WAB Wasser 8000/500) diente dabei als Löschwasserpuffer und sicherte die Versorgung während des Einsatzes.

Kontrolle mit Wärmebildkamera

Nach dem eigentlichen Löscheinsatz folgten umfangreiche Nacharbeiten. Loses Material wurde mit einem Holzgreifer entfernt, angrenzende Flächen vorsorglich befeuchtet. Mithilfe einer Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute den gesamten Bereich, um letzte Glutnester auszuschließen.

25 Kräfte im Einsatz

Insgesamt standen 25 Mitglieder der Feuerwehr Weiz mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Nach rund zwei Stunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Um 12.55 Uhr war der Einsatz beendet und der Brand vollständig gelöscht.