Sirenenalarm in Oberwölz – Brand hält Feuerwehr auf Trab

Ein Böschungsbrand im Ortsteil Bromach in Oberwölz hat am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Flammen griffen bereits auf Bäume über, konnten aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Am Dienstag, dem 7. April 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberwölz um 9.04 Uhr zu einem gemeldeten Waldbrand alarmiert. Vor Ort stellte Einsatzleiter HBI Alexander Brunner rasch fest, dass es sich um einen Böschungsbrand handelte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Flammen bereits teilweise auf angrenzende Baumteile übergegriffen. Ohne Zeit zu verlieren, starteten die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung.

Löschwasser aus Badeteich

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, errichtete die Feuerwehr eine rund 260 Meter lange Zubringerleitung. Das Wasser wurde aus einem nahegelegenen Badeteich entnommen. Durch diese Maßnahme konnte das Feuer schnell eingedämmt werden. Bereits nach etwa 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle und konnte anschließend vollständig gelöscht werden.

©FF Oberwölz | Mit einer langen Zubringerleitung wurde das Feuer gezielt bekämpft.

Unterstützung durch Holz-LKW

Bei den Löscharbeiten kam auch ein Holz-LKW der Firma Moser & Schaffer zum Einsatz. Mit dessen Hilfe wurde das Brandgut auseinandergezogen. So konnten versteckte Glutnester gezielt abgelöscht werden.

20 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen vier Fahrzeuge und 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölz im Einsatz. Zusätzlich waren die Polizei Scheifling sowie die Bezirksbrandermittler vor Ort. Dank des koordinierten Zusammenspiels aller Beteiligten konnte der Einsatz rasch und erfolgreich abgeschlossen werden.