91 neue Führungskräfte: Sie sichern die Steiermark im Ernstfall

In Graz wurden 91 Einsatzkräfte aus der Steiermark ausgezeichnet: Nach ihrer Offiziersausbildung erhielten sie feierlich ihre Dekrete. Der Festakt zeigt, wie wichtig engagierte Helfer für die Region sind.

In der Aula der Alten Universität in Graz sind am Dienstagg, dem 7. April 2026, insgesamt 91 Einsatzkräfte geehrt worden. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) lud gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) zur feierlichen Überreichung der Dekrete. Ausgezeichnet wurden 70 neue Feuerwehrkommandanten sowie 21 Absolventen aus dem Rettungswesen. Sie alle haben ihre Offiziersausbildung erfolgreich abgeschlossen und übernehmen künftig Führungsverantwortung in ihren Organisationen. Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Kirche und Einsatzorganisationen waren vor Ort.

Zusätzlicher Einsatz neben Beruf und Familie

Die Geehrten haben für ihre Ausbildung viel investiert. „Es freut mich sehr, dass auch heuer wieder zahlreiche Mitglieder der Feuerwehren und des Rettungswesens die Offiziersausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. 70 neue Kommandanten der Feuerwehren und 21 Personen des Rettungswesens haben die Ausbildung absolviert und wurden durch die Überreichung der entsprechenden Dekrete geehrt. Sie alle haben neben Beruf, Familie und Einsatzdienst zusätzliche Zeit investiert, um sich auf verantwortungsvolle Führungsaufgaben vorzubereiten“, betonte Landeshauptmann Kunasek. Damit übernehmen sie künftig eine zentrale Rolle bei Einsätzen und in der Organisation.

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann Mario Kunasek gratulierte zu den abgeschlossenen Offiziersausbildungen im Feuerwehr- und Rettungsbereich.

Unverzichtbare Helfer im Alltag

Wie wichtig gut ausgebildete Kräfte sind, habe sich zuletzt wieder deutlich gezeigt. Sturmböen und das Schneechaos im Februar forderten zahlreiche Einsätze in kurzer Zeit. Umgestürzte Bäume und blockierte Straßen verlangten schnelles Handeln. „Gerade in solchen unerwarteten Situationen braucht es engagierte, gut ausgebildete und entschlossene Führungskräfte, die rasch handeln und ihre Teams sicher durch schwierige Lagen führen“, so Kunasek weiter. Die Leistungen der Einsatzorganisationen seien ein klarer Beweis für ihre hohe Kompetenz.

Einsatz oft im Hintergrund

Auch Manuela Khom hob die Bedeutung der Helfer hervor. „Der heutige Festakt zeigt eindrucksvoll, wie groß Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt in unserem Land sind. Mit ihrer Bereitschaft, für andere einzustehen, leisten unsere Einsatzkräfte einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und zum gesellschaftlichen Miteinander in der Steiermark.“ Viele Einsätze würden unbemerkt passieren, seien aber umso wichtiger für die Bevölkerung.

©Land Steiermark/Robert Binder Zahlreiche Persönlichkeiten waren der Einladung gefolgt. ©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom gemeinsam mit prominenten Gästen bei der feierlichen Verleihung in der Alten Universität in Graz.

Dank und Anerkennung für Engagement

Neben den Ehrungen gab es auch Fachimpulse: So sprach Roland Bergmayer über die Rolle ehrenamtlicher Einsatzorganisationen im Blackout-Management. Einig waren sich alle Beteiligten: Ohne die vielen engagierten Frauen und Männer wäre die Sicherheit in der Steiermark nicht möglich. Kunasek brachte es auf den Punkt: „Sie alle leisten Tag für Tag einen unschätzbaren Beitrag zum Schutz und zur Sicherheit unserer Bevölkerung.“