Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Graz.
Strahlender Sonnenschein und klare Sicht prägen den Mittwoch in der Steiermark.
Steiermark
07/04/2026
Prognose

Viel Sonne, aber etwas kühler am Mittwoch: Bis zu 18 Grad in der Steiermark

Die Steiermark startet sonnig in den Mittwoch. Trotz kühlerer Luft bleibt es durchgehend freundlich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Der Mittwoch, 8. April 2026, bringt der Steiermark erneut strahlendes Frühlingswetter. „Mit mäßigem Wind aus Nordost gelangt allmählich kühlere Luft zu uns, die sonnigen und trockenen Verhältnisse bleiben aber erhalten“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Über weite Strecken zeigt sich der Himmel wolkenlos. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von etwa 12 Grad in höheren Lagen im Nordosten bis zu 18 Grad im Grazer Raum.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: