Viel Sonne, aber etwas kühler am Mittwoch: Bis zu 18 Grad in der Steiermark

Der Mittwoch, 8. April 2026, bringt der Steiermark erneut strahlendes Frühlingswetter. „Mit mäßigem Wind aus Nordost gelangt allmählich kühlere Luft zu uns, die sonnigen und trockenen Verhältnisse bleiben aber erhalten“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Über weite Strecken zeigt sich der Himmel wolkenlos. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von etwa 12 Grad in höheren Lagen im Nordosten bis zu 18 Grad im Grazer Raum.