Gasflasche explodiert auf Baustelle in Gleisdorf – Passantin verletzt

Ein Brand auf einer Baustelle hat Dienstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Eine Gasflasche explodierte. Eine Passantin wurde verletzt, mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

Dienstagabend, 7. April 2026, kam es auf einer Baustelle zu einem Brand und zur Explosion einer Gasflasche. Eine Passantin wurde leicht verletzt, umfangreiche Einsatzmaßnahmen waren erforderlich.

Dienstagabend, 7. April 2026, kam es auf einer Baustelle zu einem Brand und zur Explosion einer Gasflasche. Eine Passantin wurde leicht verletzt, umfangreiche Einsatzmaßnahmen waren erforderlich.

Dienstagabend, 7. April 2026, schrillten in Gleisdorf die Alarmglocken: Gegen 18.08 Uhr wurde die Polizei zur Baustelle beordert, nachdem gemeldet wurde, dass der Dachstuhl in Brand steht. Bereits kurz zuvor hatten Einsatzkräfte eine Explosion wahrgenommen. Als die ersten Streifen eintrafen, zeigte sich das Ausmaß: Am Dach des Gebäudes war Baumaterial in Brand geraten. Zudem war eine dort befindliche Gasflasche explodiert.

Straßen gesperrt, Bereich evakuiert

Aufgrund der Gefahr durch weitere Gasflaschen am Dach wurden umgehend Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. Die gesamte Ludwig-Binder-Straße sowie Teile der Weizer Straße mussten gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Auch Anrainer waren betroffen: Personen im Nahbereich wurden vorsorglich evakuiert. Zur Unterstützung kam sogar eine Polizei-Drohne zum Einsatz, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Großeinsatz der Einsatzkräfte

Mehrere Feuerwehren standen im Großeinsatz. Die Feuerwehren Gleisdorf, Nitscha, Ludersdorf und Albersdorf rückten mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 88 Kräften aus. Auch das Rote Kreuz war vor Ort und unterstützte mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften. Die Polizei übernahm Absicherungen sowie Straßensperren rund um den Einsatzort.

Passantin verletzt

Die Explosion blieb nicht ohne Folgen: Durch die Druckwelle wurde eine Passantin leicht verletzt. Sie musste vom Österreichischen Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht werden. Auch umliegende Gebäude wurden beschädigt, herabfallende Dachziegel sorgten für Sachschäden im Nahbereich.

Ursache noch unklar

Erst um 19.25 Uhr konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Das „Brand-Aus“ wurde von der Einsatzleitung der Feuerwehr bestätigt. Wie es zu dem Brand und der Explosion kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. „Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.